„100% vina lui”. Furie în New York, la finala US Open, din cauza lui Donald Trump. Cozi imense înainte de meciul dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner

Oamenii au fost nevoiți să aștepte la cozi imense pentru a intrat pe stardionul Arthur Ashe pentru a vedea finala US Open 2025. Sursă foto: Yuki Iwamura / AP / Profimedia

Începutul finalei US Open a fost amânat, iar mii de locuri erau încă goale la începerea meciului, deoarece controalele de securitate impuse de prezența președintelui american Donald Trump au încetinit intrarea la acest eveniment emblematic din New York, transmite Reuters.

Fanii au așteptat în cozi lungi în fața stadionului Arthur Ashe din Queens, cea mai mare arenă de tenis din lume, cu o capacitate de aproape 24.000 de persoane.

Unii spectatori care se aflau încă în afara stadionului au huiduit când meciul dintre rivalii Carlos Alcaraz și Jannik Sinner a început cu aproape o oră întârziere față de programul inițial.

Serviciul Secret și alți ofițeri federali de securitate au verificat bagajele fanilor sportului alb și i-au verificat cu detectoare de metal, în timp ce Trump a fost întâmpinat cu o combinație de urale și huiduieli pe stadion.

Președintele american Donald Trump pe stadionul Arthur Ashe pentru finala US Open 2025. Sursă foto: Mandel NGAN / AFP / Profimedia

Biletele revândute pentru eveniment au variat de la sute de dolari la peste 20.000 de dolari, potrivit site-ului web SeatGeek.

Kevin, un bărbat din Brooklyn angajat la o firmă de investiții private, a spus că a așteptat o oră și 15 minute și încă nu ajunsese la intrare. Bărbatul, care a refuzat să-și dea numele de familie, l-a învinuit pe Trump pentru întârziere.

With ten minutes to go until the original start time of the US Open men’s final, this is the line for fans to get into Arthur Ashe Stadium pic.twitter.com/WqVyQpDtN5 — Tippy Tappy (@TippyTappySport) September 7, 2025

„100% vina lui”

„100% vina lui. Foarte egoist. M-aș aștepta ca cineva ca el să aibă puțin mai multă decență și să înțeleagă că un eveniment ca acesta ar fi întârziat din cauza prezenței lui, mai ales într-un oraș care îl urăște”, a spus el.

Ora de începere a meciului, stabilită inițial pentru ora locală 14:00, a fost amânată din cauza verificărilor de securitate, au declarat organizatorii US Open cu o jumătate de oră înainte de începerea acestuia.

Măsurile stricte de securitate sunt standard pentru orice eveniment public la care participă președintele, indiferent de afilierea politică sau popularitate.

The current queue of people waiting to enter the Arthur Ashe Stadium to watch Alcaraz vs Sinner 👀 pic.twitter.com/zQDZMxZjWY — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) September 7, 2025

Republicanul își exprimă în mod regulat opinia despre sport în același mod în care a încercat să influențeze sau să intimideze instituțiile din întreaga societate americană.

El a insistat să se restricționeze participarea femeilor transgender la sporturile feminine și a cerut echipei de fotbal Washington Commanders să revină la numele său anterior, Redskins, o denumire pe care criticii o consideră o reprezentare rasistă a nativilor americani.

Potrivit sondajelor Reuters/Ipsos, popularitatea lui Trump era de 40% la sfârșitul lunii iulie și la mijlocul lunii august, cea mai scăzută din timpul președinției sale. În toate politicile, sprijinul pentru Trump a venit în mod copleșitor din partea republicanilor, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la modul în care ar fi primit în New York, un bastion al democraților.

Maribeth Lodes din New York a spus că biletul ei a costat 350 de dolari. Ea stătea la coadă la ora 13:30 și, după o oră și jumătate, încă nu intrase.

„Este ridicol. Cred că este total nerezonabil să facă asta. Mă înfurie și mai tare, pentru că, știi, am cheltuit toți banii ăștia”, a spus ea.

Unii participanți, însă, nu au avut nimic împotrivă cu prezența lui Trump. „Poate merge unde vrea și poate asista la un meci dacă dorește”, a spus Karen Stark, o fană a tenisului, care a călătorit din Michigan pentru a asista la finală.

Reacții contradictorii

Președintele, un jucător de golf obișnuit în weekenduri în zona Washingtonului sau la proprietățile sale din New Jersey și Florida, a asistat la multiple evenimente sportive în calitate de președinte de când s-a întors la Casa Albă în ianuarie.

El a fost la Super Bowl în februarie, fiind întâmpinat cu aplauze și huiduieli din partea publicului, și a asistat la duelurile Ultimate Fighting Championship.

Trump draws some boos, and a few claps, when shown saluting during the anthem. (No one else was saluting the anthem).



Stadium still half empty due to long security lines.#USOpen pic.twitter.com/jzJiDMPFYb — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 7, 2025

Treleviziunea ABC, care transmite meciul în SUA, a difuzat imaginic cu Trump ieșind dintr-o lojă după ce a sosit pentru a saluta publicul încă puțin numeros, dar nu difuzat și sunetul de pe arenă. Aplauzele și huiduielile au fost auzite în timpul transmisiunii ESPN a unei apariții ulterioare a lui Trump înainte de începerea evenimentului, în timp ce pe rețelele de socializare au apărut alte imagini asemănătoare.

Asociația de Tenis a Statelor Unite a cerut posturilor de televiziune să elimine orice reacție la adresa lui Trump, potrivit unor informații apărute în weekend. Un purtător de cuvânt al USTA a declarat pentru Reuters că asociația a cerut în mod regulat posturilor de televiziune „să se abțină de la difuzarea incidentelor din afara terenului”.

Revenirea lui Trump la US Open a marcat prima sa participare la turneu din 2015, când a fost huiduit după ce a părăsit un meci între Serena și Venus Williams. Invitat la turneul din acest an de Rolex, el a stat într-o lojă lângă trofeul câștigătorului, înconjurat de membri ai cabinetului și ai familiei.

Reacțiile pe care Trump le-a primit din partea publicului duminică au fost în contrast evident cu entuziasmul manifestat față de ceilalți invitați de seamă ai meciului, notează The Guardian. În timpul unei schimbări în setul al doilea, o camera l-a filmat pe Bruce Springsteen, care a fost ținta unei avalanșe de critici din partea lui Trump. Publicul l-a aclamat intens.