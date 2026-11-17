Ministerul Apărării anunţă că, în noaptea de luni spre marţi, au fost detectate 11 drone în apropierea graniţei Ucraina cu România. Alerta aeriană a încetat la miezul nopții și nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Anunțul MApN vine în condițiile în care, noaptea trecută, Ucraina și Rusia s-au atacat reciproc. Moscova a fost atacată cu 800 de drone, a fost lovit podul Kerci, precum și zone industriale cu rafinării rusești. De cealaltă parte, forțele ruse au lovit infrastructură critică din Kiev, de la poduri la rețeaua de metrou a capitalei ucrainene.

„În cursul nopții de luni, 16 noiembrie, spre marți, 17 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat patru ținte aeriene la aproximativ 4 kilometri est de localitatea Vâlcove, Ucraina, iar ulterior, șapte ținte la aproximativ 10 kilometri nord-est de localitatea Ismail, Ucraina, în apropierea frontierei cu România”, a anunțat MApN marți dimineață.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. De asemenea, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 23.36 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, potrivit MApN.

Armata a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 00.07.