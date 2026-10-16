124.109.845 euro au fost virați astăzi către 103.755 fermieri din România, anunță ministrul Agriculturii. „S-a muncit de la 2 dimineața pentru transferul banilor”

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a transferat, vineri, în prima zi de plată a avansului subvenţiilor agricole, peste 124,1 milioane de euro pentru 103.755 de fermieri, a anunţat ministrul Agriculturii, Tanczos Barna, într-o postare pe Facebook, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, până la ora 8:00 au fost transferate plăţi în valoare totală de 124.109.845,27 euro către 103.755 de fermieri, asigurând lichidităţile financiare esenţiale pentru campania agricolă de toamnă şi achiziţia de inputuri.

„Felicitări şi mulţumiri colegilor de la APIA, care lucrează încă de la ora 2:00 dimineaţa pentru ca aceste plăţi să ajungă cât mai repede la beneficiari!”, a transmis Tanczos Barna.

Acesta a precizat că plăţile vor continua în acelaşi ritm şi în zilele următoare, astfel încât banii să ajungă cât mai repede în conturile fermierilor.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a anunţat vineri, printr-un comunicat că, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), a demarat „în forţă” Campania de plăţi în avans aferentă anului de cerere 2026.

Încă din primele ore ale dimineţii de 16 octombrie, sistemul de plăţi a înregistrat un record ca număr de beneficiari autorizaţi în tranşa de deschidere.

„Avem un start record la plăţile în avans din acest an! Până la ora 8:00 dimineaţa, peste 103.000 de fermieri aveau deja virate subvenţiile, cu o valoare cumulată de peste 124 de milioane de euro. Asistăm la cel mai puternic debut de campanie din ultimii ani – vorbim de o sumă transferată de peste patru ori mai mare decât în prima zi a anului trecut şi de cel mai mare număr de fermieri din ultimii ani sprijiniţi încă din primele ore. (…) Agricultura nu aşteaptă: campania de toamnă este în toi, se încheie recoltatul şi se seamănă culturile viitoare, iar fermierii au nevoie de bani direct în conturi. Păstrăm acest ritm susţinut zi de zi, astfel încât fiecare euro cuvenit producătorilor noştri să ajungă rapid acolo unde aduce valoare adăugată”, a spus ministrul interimar, citat în comunicat.

Din totalul sumei transferate, respectiv 124.109.845,27 euro, 108.222.953,91 euro provin din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), iar 15.886.891,36 euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi cofinanţare de la bugetul naţional (BN1).

Conform reglementărilor europene şi Ordinului MADR nr. 288/09.10.2026 (publicat în Monitorul Oficial nr. 851/09.10.2026), nivelul plăţilor în avans este stabilit la: până la 75% din cuantumul intervenţiilor finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi până la 85% din cuantumul intervenţiilor finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Plăţile se efectuează în moneda naţională (lei), la cursurile oficiale stabilite de Banca Centrală Europeană (BCE), astfel: pentru intervenţiile finanţate din FEGA – 5,2786 lei/euro (stabilit la 30.09.2026 şi publicat în JOUE, seria C/2026/4617); pentru intervenţiile de dezvoltare rurală finanţate din FEADR – 5,0968 lei/euro (stabilit la 31.12.2025 şi publicat în JOUE, seria C/2026/44).

Începând cu 1 decembrie 2026, APIA va începe plăţile regulare aferente diferenţei până la concurenţa cuantumului integral de 100% stabilit pentru fiecare intervenţie, se mai arată în comunicatul MADR.

Măsurile de dezvoltare rurală: Pentru intervenţiile DR-03 (Rase locale în pericol de abandon), DR-09 (Zone afectate de constrângeri naturale – ZM), DR-10 (Zone cu constrângeri naturale semnificative – SEMN) şi DR-11 (Zone cu constrângeri specifice – SPEC), listele sunt autorizate la plată de către APIA, iar virarea efectivă a fondurilor este realizată prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), conform cadrului de delegare în vigoare.