140 de ani de istorie Coca-Cola și 35 de ani de la prima sticlă „Făcută în România”. Cum a devenit un brand global un pilon de peste 900 de milioane de euro pentru economia locală

De la un pahar servit într-o farmacie din Atlanta, în 1886, la unul dintre cele mai cunoscute branduri din lume, povestea Coca-Cola s-a scris, timp de 140 de ani, prin momente care au definit nu doar istoria companiei, ci și cultura globală în ceea ce privește băuturile răcoritoare.

Pe 8 mai 1886, la Jacobs’ Pharmacy din Atlanta, farmacistul John Stith Pemberton servea primul pahar de Coca-Cola. Tot atunci apărea și numele brandului scris pentru prima dată în celebrul logo Spencerian care avea să devină unul dintre cele mai cunoscute simboluri comerciale din lume.

Dacă în primul an se vindeau, în medie, doar nouă pahare pe zi, deceniile care au urmat au transformat băutura într-un fenomen global: în 1904, Coca-Cola depășea pragul de trei milioane de litri vânduți anual, iar în 1915 era creată celebra sticlă contur, devenită reper de design industrial. Primele fabrici europene s-au deschis în 1919 la Paris și Bordeaux. 30 de ani mai târziu Coca-Cola devenea primul produs comercial care apărea pe coperta revistei Time; iar în 1985 a fost prima băutură răcoritoare consumată în spațiu, la bordul navetei Challenger.

La 140 de ani de la acel prim pahar servit în Atlanta, povestea Coca-Cola nu mai este însă doar despre un brand global. Este tot mai mult despre felul în care un simbol american s-a transformat, piață cu piață, într-un business local, cu fabrici, furnizori, investiții și impact economic direct în comunitățile în care operează.

De 35 de ani, România e un punct important în istoria Coca-Cola

În 1991, într-o economie care abia descoperea mecanismele pieței libere și primele investiții străine directe, Coca-Cola intra pe piața locală și începea producția în România. Pentru consumatori, era unul dintre simbolurile noii economii. Pentru business, avea să fie începutul uneia dintre cele mai longevive investiții industriale construite de un brand internațional pe piața locală.

Astăzi, la 35 de ani de la prima sticlă îmbuteliată local, sistemul Coca-Cola din România înseamnă trei fabrici, peste un miliard de litri produși anual, exporturi în 15 țări, și o contribuție economică de 911 milioane de euro — echivalentul a 0,26% din PIB-ul României.

Amprenta industrială: Trei fabrici și exporturi în 15 țări

Astăzi, operațiunile Coca-Cola din România sunt susținute de trei hub-uri de producție: Ploiești, Timișoara și Poiana Negri. Din aceste unități pleacă anual peste un miliard de litri de băuturi, produse care ajung atât pe piața locală, cât și în alte 15 țări din regiune.

România găzduiește, totodată, una dintre cele mai importante capacități industriale ale grupului, fabrica din Ploiești fiind a doua cea mai mare unitate de producție din rețeaua Coca-Cola HBC.

Pentru companie, România nu mai este de mult doar o piață de consum. A devenit un centru regional de producție, inovare și export, susținut de investiții constante în tehnologie, automatizare și sustenabilitate.

„România este pentru noi o investiție construită pe termen lung. În cei 35 de ani de prezență locală am construit aici un hub regional de producție, inovare și export, susținut de investiții constante în oameni, tehnologie și sustenabilitate. Astăzi, România joacă un rol strategic în cadrul grupului, atât prin cele trei fabrici locale, cât și prin capacitatea de a deservi piețele din regiune”, declară Cornel Cărămizaru, General Manager Coca-Cola HBC România.

Coca-Cola în România: mai mult de 20.000 de locuri de muncă și 86% furnizori locali

Dincolo de fabrici și volume, impactul economic se vede în rețeaua construită în jurul operațiunilor locale.

Sistemul Coca-Cola are în România 1.560 de angajați direcți. Efectul economic merge însă mult mai departe: activitatea companiei susține indirect aproximativ 19.100 de locuri de muncă pe întregul lanț de valoare — de la furnizori de materii prime și servicii, transport, până la retail, distribuție și HoReCa.

Cu alte cuvinte, fiecare loc de muncă din sistemul Coca-Cola susține alte 12 locuri de muncă în economia românească. 86% dintre furnizorii companiei sunt companii locale, iar aproximativ 216 milioane de euro merg către bunuri și servicii achiziționate din România.

În jurul businessului s-a format și o rețea comercială de peste 70.000 de parteneri, de la magazine de proximitate și supermarketuri până la restaurante, cafenele și hoteluri.

Impactul total: peste 900 milioane de euro în economia României

Cel mai recent studiu de impact socio-economic arată că activitatea sistemului Coca-Cola a generat în 2024 o valoare adăugată de 911 milioane de euro în economia locală, în creștere cu 15% față de anul precedent.

Din această sumă, 502 milioane de euro reprezintă taxe și contribuții care ajung la bugetul de stat, direct sau indirect, prin întregul ecosistem economic construit în jurul companiei.

Mai simplu spus, impactul Coca-Cola în România nu se măsoară doar în volume vândute sau cote de piață, ci și în salarii, taxe, investiții, contracte locale și exporturi.

„În urmă cu 35 de ani, Coca-Cola era pentru mulți români simbolul unei lumi care se deschidea. Astăzi, vorbim despre un sistem construit aici, alături de parteneri români, care produce local, exportă regional și contribuie concret la economia țării”, spune Mark Docherty, Franchise Country Manager Coca-Cola România.

De la simbolul tranziției, la o identitate locală puternică

În anii ’90, Coca-Cola era unul dintre produsele care au intrat rapid în cultura noii realități locale. Astăzi, în spatele fiecărei sticle sau doze produse în România există fabrici, furnizori, transportatori, comercianți, investiții în energie, logistică și tehnologie. În ultimii ani, aceste investiții au inclus proiecte de economie circulară, producție de rPET și energie regenerabilă — semnele unui business care nu mai importă doar notorietate globală, ci creează valoare locală.

La 140 de ani de la primul pahar servit în Atlanta și la 35 de ani de la prima sticlă produsă în țara noastră, sintagma ”Făcută în România” înseamna povestea unui business care a crescut odată cu economia românească — și care continuă să investească aici.

*Date conform studiului de impact socio-economic al Sistemul Coca-Cola în România, pentru anul 2024

Articol susținut de Coca-Cola