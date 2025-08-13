19 state membre UE condamnă regulile „restrictive” impuse de Israel pentru ajutorul acordat în Gaza / România nu se află printre țările semnatare

„Suferința umanitară din Gaza a atins niveluri inimaginabile. Foametea se desfășoară sub ochii noștri”, spune declarația susținută de majoritatea miniștrilor de Externe din UE. Miniștrii de externe din Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Ungaria, Polonia și România nu au semnat declarația de marți.

Regulile impuse de Israel ONG-urilor care acordă ajutor umanitar vor agrava suferința umanitară din Gaza, au avertizat miniștrii de externe din 19 țări ale UE.

Cerințele suplimentare, convenite în martie și care vor intra în vigoare la începutul lunii septembrie, creează mai multă birocrație pentru organizațiile care acordă ajutor în teritoriile palestiniene ocupate și ar putea duce la radierea majorității ONG-urilor internaționale până la 9 septembrie, a avertizat Organizația Națiunilor Unite.

„Suferința umanitară din Gaza a atins niveluri inimaginabile. Foametea se desfășoară sub ochii noștri”, se arată în declarația semnată de 19 miniștri de externe din UE, precum și de cei din țările europene Islanda, Norvegia și Elveția, alături de Australia, Canada, Japonia și Marea Britanie.

„Este nevoie de măsuri urgente pentru a opri foametea”, au spus oficialii în scrisoarea citată.

„Spațiul umanitar trebuie protejat, iar ajutorul nu trebuie niciodată politizat”, se mai arată în declarație.

„Cu toate acestea, din cauza noilor cerințe restrictive de înregistrare, ONG-urile internaționale esențiale ar putea fi forțate să părăsească în curând teritoriile palestiniene ocupate, ceea ce ar agrava și mai mult situația umanitară”, au avertizat țările semnatare.

Apelul, semnat de Kaja Kallas și de comisarii Dubravka Šuica și Hadja Lahbib

Declarația imploră în continuare Israelul să autorizeze toate ONG-urile internaționale și să „deblocheze” actorii umanitari, precum și să faciliteze intrarea imediată a ajutorului pe scară largă în Gaza prin intermediul ONU și al ONG-urilor internaționale, scrie Politico.

De asemenea, se menționează că Israelul nu trebuie să utilizeze forța letală în locurile de acordare a ajutorului. Autoritățile locale au spus că sute de palestinieni ar fi fost împușcați în timp ce încercau să acceseze ajutorul.

Înalta reprezentantă a UE, Kaja Kallas, și comisarii Dubravka Šuica și Hadja Lahbib au semnat, de asemenea, declarația.

Marți, Lahbib a denunțat public acțiunile Israelului în Gaza, calificând planurile de preluare militară a orașului Gaza drept „catastrofale”.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, a declarat pentru Politico că foametea, strămutarea și uciderile din Gaza „seamănă foarte mult” cu un genocid. Israelul și aliații săi internaționali neagă acuzațiile de genocid și crime de război.

Miniștrii de externe din Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Ungaria, Polonia și România nu au semnat declarația de marți.

Peste 60.000 de morți

Israelul poartă război împotriva militanților Hamas din Fâșia Gaza de când grupul a lansat un atac surpriză în sudului Israelului în octombrie 2023, omorând peste 1.000 de persoane și luând mai mulți ostatici.

O mare parte din infrastructura din Gaza a fost distrusă, inclusiv instalațiile de apă, canalizare și fertilizare, precum și locuințele civililor.

Numărul victimelor civile este ridicat – peste 60.000 de persoane, potrivit cifrelor autorităților palestiniene, care includ și combatanții – iar decesele cauzate de foamete sunt în creștere de când Israelul a început să restricționeze mai puternic ajutorul umanitar în teritoriu la începutul acestui an.

Multe dintre victime sunt femei și copii.

Conflictul din țările europene cu privire la situația din Gaza atinge punctul culminant, unii funcționari publici ai UE revoltându-se deschis împotriva complicității instituționale percepute în criza umanitară, scrie Politico.