2.000 de copii ucraineni aduși acasă, anunță Zelenski: „Mii încă sunt ținuți captivi de Rusia, devenind victime ale crimelor sale în fiecare zi”

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți că de la începutul războiului și până în prezent au fost aduși înapoi acasă 2.000 de copii ucraineni din Rusia și din teritoriile aflate sub ocupație rusă, dar a avertizat că mii de copii sunt în continuare „captivi”, potrivit AFP.

Kievul acuză Rusia că a deportat peste 19.500 de copii din Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, din februarie 2022.

Autoritățile ucrainene susțin că Rusia i-a îndoctrinat, i-a forțat pe mulți dintre ei să treacă la cetățenia rusă și a încercat să le șteargă identitatea ucraineană, acuzații susținute de mărturiile unor ucraineni care au reușit să scape de ocupația rusă, dar negate de Moscova.

„Astăzi am obținut un rezultat semnificativ – două mii de copii ucraineni aduși acasă de sub controlul Rusiei”, a declarat președintele Ucrainei într-o postare pe rețelele sociale.

„Drumul de urmat rămâne lung și dificil. Mii de copii ucraineni încă sunt ținuți captivi de Rusia, devenind victime ale crimelor sale în fiecare zi”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Rusia nu neagă că a luat copii ucraineni, dar susține că a făcut acest lucru pentru propria lor siguranță, mutându-i departe de conflict, precum și că este dispusă să-i returneze în cazurile în care rudele se prezintă și pot fi verificate.

În martie 2023, Curtea Penală Internațională l-a pus sub acuzare pe Vladimir Putin pentru „deportare ilegală de copii” și „transfer ilegal de copii din zone ocupate ale Ucrainei către Federația Rusă”, conform Institutului pentru Dialog Strategic (ISD), think-tank cu sediul la Londra. Mandatul de arestare îi vizează atât pe președintele rus, cât și pe comisara prezidențială rusă pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova.

În eforturile de repatriere s-a implicat și prima doamnă a SUA, Melania Trump, care în august 2025 i-a scris lui Vladimir Putin despre situația dificilă a copiilor ucraineni care au fost separați de familiile lor din cauza războiului.