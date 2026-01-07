„Nicușor Dan, data viitoare când ești la Paris, du-te la Airbus și cumpără un avion prezidențial. Ne facem de râs”

Nicusor Dan, presedintele Romaniei, discuta cu jurnalistii pe Aeroportul Paris 'Le Bourget', pe 7 ianuarie 2026. FOTO: Agerpres

„Povestea cu avionul prezidențial se lălăie de mai bine de 10 ani. Este momentul să avem un avion prezidențial”, scrie Dragoș Damian, CEO al Terapia Cluj și directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România, într-un articol de opinie găzduit de HotNews. El are un îndemn explicit pentru președintele Nicușor Dan, argumentând că în ritmul acesta „ne facem de râs”.

Opinia lui Dragoș Damian vine în contextul în care aeronava militară Spartan, care l-a dus președinte la Paris, a rămas blocată din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Nicușor Dan s-a întors în țară cu o întârziere de 24 de ore.

Șeful statului a anunțat că va face demersuri pentru achiziționarea unei aeronave prezidențiale „la momentul potrivit”, dar că „nu e momentul acum”.

„Târâm prin derizoriu subiectul ăsta de ani de zile”

Mă pricep la aviație tot atât cât se pricepe un specialist în avioane la care este diferența între un ibuprofen fabricat în Germania și unul fabricat în România. Astfel încât nu pot să înțeleg de ce un avion de luptă american, creat să funcționeze în cele mai dure condiții, este blocat la sol de un front atmosferic.

Dar nu despre asta este vorba.

Sediul legal al lui Airbus este pe Mendelweg 30, 2333 CS Leiden, aproape de Haga, în Olanda, la circa 500 de km de Paris, aproximativ 5 ore de mers cu mașina.

Sediul operațional al lui Airbus este pe Rond Point Maurice Bellonte, 31703 Blagnac, aproape de Toulouse, în Franța, la circa 700 km de Paris, aproximativ 7 ore de mers cu mașina.

Așadar, data viitoare când mergi la Paris, Nicușor Dan, te rog să faci ce trebuia să facă de multa vreme predecesorul tău, să bați la ușa lui Airbus – nu mi-e clar la care dintre cele două uși, cred că la Blagnac – și să comanzi un Airbus care sa opereze ca avion prezidențial.

Târâm prin derizoriu subiectul ăsta de ani de zile, să luam sau să nu luăm un avion prezidențial? Hai să luăm!

Acum doi ani, când vecinul meu din Sibiu a fost în vizită oficială în Brazilia, l-am rugat să meargă la sediul Embraer din Sao Paolo și să comande un avion de acolo.

Povestea cu avionul prezidențial se lălăie de mai bine de 10 ani. Este momentul să avem un avion prezidențial; când nu este folosit de Președinție poate fi folosit de altcineva sau pentru altceva.

„România trebuie să aibă un avion prezidențial”

Acum, dacă am să spun că România a fabricat avioane Antonov, o să fiu catalogat prorus și o să se spună că avioanele Antonov erau hârburi.

Daca am să spun că România a fabricat avioane Rombac, o să fiu catalogat probritanic și o să se spună ca avioanele Rombac erau hârburi.

Și dacă o să spun că am dat jos fabrici, uzine și combinate, inclusiv de aviație civilă și militară, o să se spună că sunt un moș comunist / nostalgic ceaușist.

Ce a fost a fost. Nicușor Dan, du-te la Airbus și comandă un avion prezidențial, vedem noi cum îl achităm, dar România trebuie să aibă un avion prezidențial, ne facem de râs.