20.000.000 de dolari cash îngropate în pădure și ascunse în depozite. Banii pitiți de un fost ministru al Guvernului Orban, găsiți de anchetatori

Autoritățile maghiare au recuperat aproape 20 de milioane de dolari în numerar, o parte din acești bani fiind îngropați în păduri sau ascunși în clădiri agricole și depozite, în cadrul dosarului de mită în care este inculpat Miklos Sesztak, un ministru din guvernul fostului lider de dreapta Viktor Orban, scrie Reuters.

Prim-ministrul Peter Magyar l-a înlăturat pe naționalistul Orban după 16 ani la putere, în urma alegerilor din aprilie, promițând să refacă relațiile cu Uniunea Europeană, afectate de ani de conflicte sub conducerea lui Orban, și să lanseze o campanie amplă de combatere a corupției în legătură cu acuzațiile de mită.

Doi foști miniștri din guvernul lui Orban și fostul șef al băncii centrale, Gyorgy Matolcsy, se află în arest în urma unor acuzații de corupție, în cadrul unor anchete separate. Aceștia au negat că ar fi comis vreo infracțiune.

Autoritățile l-au reținut, de asemenea, pe fratele lui Orban într-un caz de trafic de persoane, pe care fostul lider l-a calificat drept un act de răzbunare politică.

Măsurile fac parte dintr-o campanie anticorupție pe care Magyar, de centru-dreapta, a numit-o „Operațiunea Purgatoriu”, considerată „foarte importantă” de 70% dintre respondenții unui sondaj realizat de institutul Median și publicat săptămâna aceasta pe site-ul de știri HVG.

„În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit sume mari de bani îngropate în păduri, ascunse în clădiri agricole, depozite și într-o proprietate rezidențială, precum și depozitate într-un seif de mare valoare într-o locație izolată”, a declarat vineri seara Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Bunurilor.

Numărarea sumelor în numerar – 5,07 miliarde de forinți (15,33 milioane de dolari), 2,66 milioane de euro (2,93 milioane de dolari) și 1,26 milioane de dolari – a durat opt ore și a necesitat zece angajați ai Trezoreriei de Stat, care au folosit cinci mașini de numărat bancnote, a declarat ministrul Finanțelor, Andras Karman.

Sesztak, care a fost ministrul dezvoltării în guvernul Orban între 2014 și 2018, a negat orice faptă ilegală. Avocatul său, Gabor Papp, nu a răspuns la o solicitare trimisă prin e-mail pentru a comenta declarația Oficiului de recuperare.

Magyar a afirmat că banii recuperați au marcat sfârșitul a ceea ce el a descris drept o „mafie” condusă de partidul de dreapta Fidesz al lui Orban și de aliații săi creștin-democrați pe parcursul celor 16 ani de guvernare ai lui Orban.

Gabor Torok, politolog, a afirmat că imaginile cu grămezile uriașe de bani erau atât de sugestive încât probabil au pecetluit soarta partidului Fidesz, al cărui sprijin public s-a înjumătățit până în noiembrie, ajungând la doar 16% dintre alegători față de nivelurile înregistrate înainte de scrutin, conform unui sondaj realizat de Median.