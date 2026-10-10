20.000 de polițiști mobilizați și internet oprit în New Delhi / Liderul „gândacilor” a fost arestat / „Asta nu este altceva decât frică”

Liderul mișcării „gândacilor”, vârful de lance al revoltei studențești din India, a fost arestat sâmbătă la New Delhi de către poliție înaintea manifestației neautorizate pe care a anunțat-o pentru a cere demisia președintelui Comisiei Electorale, potrivit partidului său, citat de AFP.

„Abhijeet Dipke a fost arestat!”, a scris „Partidul Poporului Gândacilor” (CJP) pe rețelele sociale, difuzând imagini cu pasarela unui avion prezentat ca fiind cel din care domnul Dipke a coborât în capitală pentru a se alătura mitingului.

Alți doi purtători de cuvânt ai mișcării sale au fost, de asemenea, arestați, a adăugat CJP. Poliția nu a confirmat imediat aceste arestări.

Revoltă contra radierii a 130 milioane de alegători

De câteva săptămâni, partidul de opoziție al Congresului și mișcarea „gândacilor” conduc o revoltă împotriva revizuirii listelor electorale, care a dus la radierea a 130 de milioane de alegători înregistrați, potrivit estimărilor mass-media.

Începută încă de anul trecut, această curățare viza eliminarea înregistrărilor duble, a persoanelor decedate și a frauduloșilor.

Însă criticii acuză că îi exclude în primul rând pe membrii minorităților, în special pe musulmani, și pe populațiile cele mai vulnerabile, în favoarea Partidului Bharatiya Janata (BJP) al prim-ministrului ultranaționalist hindus Narendra Modi.

Comisia Electorală (CEI) a negat orice neregulă în procedura de revizuire a listelor electorale.

„Dictatorul a declarat război propriilor cetățeni”

„Pentru a-și salva prietenul trădător (președintele CEI, Gyanesh Kumar, n.r.), dictatorul a declarat război propriilor cetățeni”, s-a indignat partidul „gândacilor”, referindu-se la șeful guvernului indian.

Încă de vineri, peste 20.000 de polițiști, potrivit agenției Press Trust of India (PTI), au fost mobilizați în centrul New Delhi pentru a împiedica susținătorii opoziției să ajungă la Jantar Mantar, locul tradițional al protestelor din capitala indiană.

New Delhi, India. 10th Oct 2026 For the history book https://t.co/06FqETiEfp — Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) October 10, 2026

Internetul a fost întrerupt, iar numeroase stații de metrou din jurul acestui loc au fost închise, zona fiind izolată de numeroase bariere galbene.

Doar o mână de protestatari au reușit sâmbătă să se apropie de acesta, a constatat un jurnalist al France Presse de la fața locului.

„De ce îi este atât de frică premierului de tineretul țării?”

Imaginile difuzate de televiziuni au arătat cum poliția din cartierul central de afaceri al orașului New Delhi a urmărit câteva zeci de tineri protestatari, pe care i-a urcat în mai multe vehicule și i-a luat de acolo.

Aproximativ 200 de protestatari au fost reținuți în zonă, a declarat pentru Reuters o sursă din cadrul poliției. Printre cei reținuți în afara orașului Delhi s-a numărat și Dhruv Rathee, o personalitate populară pe YouTube și susținător al protestelor, a precizat un purtător de cuvânt al poliției.

Având în vedere că stațiile de metrou și piețele erau închise, iar internetul mobil suspendat, poliția a urcat în autobuze pentru a verifica dacă se află protestatari în interior, după ce le-a oprit la punctele de intrare în oraș, iar mașinile și alte vehicule au fost, de asemenea, supuse controalelor, au relatat martorii Reuters.

Baricadele și blocurile de beton au blocat traficul, în timp ce vehiculele anti-revoltă echipate cu tunuri cu gaz lacrimogen erau staționate pe rutele cheie, au spus aceștia.

„De ce îi este atât de frică prim-ministrului de tineretul țării, de poporul țării?” a întrebat sâmbătă Abhijeet Dipke, fondatorul partidului care își poartă numele de „Cockroach Janta Party” și care a organizat protestul, cu puțin timp înainte de a pleca spre New Delhi.

„De ce a fost nevoie să închideți toate căile ferate, metroul, internetul și drumurile? … asta nu este altceva decât frică”, a declarat el agenției de știri ANI din capitala financiară Mumbai.