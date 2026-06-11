20 de angajați ai unui spital din județul Călărași, sub control judiciar. De ce sunt acuzați

20 de infirmieri și asistente angajați la Spitalul de Psihiatrie Săpunari, din județul Călărași, au fost puși sub control judiciar, fiind acuzați că au imobilizat în condiții nelegale pacienți internați cu tulburări psihice, scrie News.ro.

Anchetatorii au dispus măsura controlului judiciar pentru cele 20 de persoane după ce acestea au imobilizat șapte pacienți, fără să îndeplinească condițiile și procedurile destinate sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, precizează Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, citat de News.ro.

Faptele s-au petrecut în perioada 6 iulie – 25 august 2025. Miercuri, polițiștii și procurorii au făcut percheziții atât la spitalul în cauză, cât și la domiciliul inculpaților.

Potrivit sursei citate, dosarul a fost înregistrat după o sesizare întocmită de Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.