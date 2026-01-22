20 de decese cauzate de gripă în ultima săptămână. Câți români s-au îmbolnăvit de super-gripa K

Douăzeci de oameni au murit de gripă în ultima săptămână în România, ducând la 40 numărul total de decese înregistrate în acest sezon rece. În ceea ce privește numărul de îmbolnăviri, în ultima săptămână s-au înregistrat 6.287 de cazuri de gripă clinică la nivel național. Numărul este mai mic decât în aceeași săptămână a sezonului precedent (6.994), dar de 1,5 ori mai mare față de media ultimelor 5 sezoane (4.194).

96.582 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii și pneumonii) s-au înregistrat în total în România în săptămâna 12 – 18 ianuarie – cea mai recentă perioadă centralizată de Institutul Național de Sănătate Publică.

Numărul este cu 30,7% mai mare comparativ cu săptămâna anterioară (73.880) și cu 23% mai mic comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (125.452).

De 1,5 ori mai multe cazuri de gripă decât în ultimele 5 sezoane

Dintre acestea, 6.287 au fost cazuri de gripă clinică, comparativ cu 8.585 înregistrate în săptămâna precedentă și cu 6.994 în aceeași săptămână a sezonului precedent.

Numărul este însă de 1,5 ori mai mare față de media ultimelor 5 sezoane (4.194).

Dintre acestea, 163 de cazuri de gripă au fost confirmate dîn laborator (57 cu virus gripal AH3, 13 cu virus gripal AH1 și 93 cu virus gripal A nesubtipat).

De la începutul sezonului au fost raportate 907 cazuri de gripă confirmate de laborator, dintre care:

315 cu virus gripal AH3

51 cu virus gripal AH1

536 cazuri cu virus gripal A nesubtipat

4 cazuri cu virus gripal B

un caz de co-infecție de virus gripal A+B.

La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvențiate în Institutul Cantacuzino, a fost detectată subclasa K.

În ultima săptămână au fost înregistrate 20 decese noi confirmate cu virus gripal, numărul total al deceselor cauzate de gripă în acest sezon rece urcând la 40:

6 decese cu virus gripal de tip A, subtip H1;

15 decese cu virus gripal de tip A, subtip H3;

18 decese cu virus gripal de tip A;

un deces la o persoană cu co-infecție tip A, subtip H3+B.

Cele 40 decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă:

1 la 5-14 ani;

2 la 15-49 ani;

4 la 50-64 ani;

33 la ≥65 ani.

1.287.313 persoane vaccinate împotriva gripei au fost înregistrate până la data de 18 ianuarie în Registrul Electronic Național de Vaccinări, dintre care 1.260.967 fac parte din grupele de populație care beneficiază de vaccin compensat.

Cum te protejezi de gripă

În contextul numărului mare de îmbolnăviri de gripă, specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică recomandă următoarele măsuri de protecție: