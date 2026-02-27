Block – Jack Dorsey. O veste care a șocat lumea economică este citită altfel: Nu mai e treaba angajatorilor voștri să vă forțeze să evoluați

Block, una dintre companiile de succes ale lumii tehnologiei, a anunțat că dă afară 4.000 de oameni, dar nu pentru că îi merge rău, ci pentru că îi merge bine. „Bun venit în lumea AI-prenoriatului” spune Dragoș Stanca, președinte at BRAT, fondator la Upgrade 100 și inițiator al Ethical Media Alliance. Antreprenorul publică, în HotNews, un punct de vedere față de evenimentul zilei.

Azi e ziua în care mulți speakeri de la evenimentele tech își vor șterge din prezentări slide-ul ăla obosit cu „Nu AI-ul îți va lua locul, ci un alt coleg care știe mai bine AI”, urmat de „AI va genera joburi noi”.

Eu nu (mai prea) cred asta. Iar știrea de azi care anunță concedierea a 4.000 de oameni (adică aproape jumătate dintre angajați) de către compania lui Jack Dorsey (Block), urmată de creșterea cu 25% a acțiunilor, pare să confirme asta.

O mișcare care scoate oamenii din zona de confort

Acei oameni (unii dintre ei supercalificați, alții din cunoscuta specie a fofilatorului de corporație, care oricum nu făcea mai nimic util) nu pleacă cu mâna goală.

Își vor primi salariul pentru 20 de săptămâni + o săptămână pentru fiecare an de vechime, acțiuni, 6 luni de asigurare medicală, dispozitivele de serviciu și 5.000 de dolari.

Și mai pleacă cu ceva: cu teama care îi va obliga să iasă din zona de confort. O trezire la (noua) realitate care le va fi utilă multora, pe termen lung.

Niște bani pentru un nou start + teama sunt două ingrediente importante care te pot forța să devii antreprenor chiar dacă nu erai sigur că vrei asta (vorbesc din experiență aici, că fix asta am pățit și eu, după criza din 2008-2009).

Privind retrospectiv: best thing that happened to me.

AI-ul va încuraja un nou tip de economie și de companie

Revenind: cred, deci, că explozia AI va genera un cu totul alt tip de companii, de tip solopreneurship: mici grupuri dotate cu agenți AI care vor putea să se asocieze rapid, ajungând astfel la forța de execuție a unor corporații, dar cu agilitatea și costurile unor startupuri.

AI-ul va genera deci un nou tip de economie si de companie, nu “joburi noi” în sens clasic.

Intraprenoriatul din corporații este nucleul de la care vor exploda alte tipuri de afaceri. Mici, agile, dar hyper-performante.

Ce vor face corporațiile?

Giganții lumii corporate vor avea dureri articulare la genunchi din ce în ce mai mari, sub presiunea propriei greutăți și al atacului concertat al micilor concurenți, iar unii dintre ei se vor prăbuși, spectaculos. Angajații și chiar unii clienți îi urau oricum.

Alții vor rămâne în picioare. Poate pentru că sunt deja prea puternici sau poate vor primi ajutor. Too big to fail?

Vom avea, în acest context, sisteme de operare noi (probabil blockchains + Ai) care să permită agilitate și eficiență maxime pentru aceste noi mișcări antreprenoriale dotate cu AI. Iar oamenii și companiile vor învăța ce înseamnă eficiența de la stilul de lucru al agenților de tip Clawdbot.

Nu mai e treaba angajatorilor voștri să vă forțeze să evoluați

Cei mai competitivi și ambițioși oameni vor intra în această cursă om–tehnologie. Ceilalți vor contesta schimbarea (până vor constata că rezistența e inutilă) sau se vor mulțumi cu un venit minim garantat: o pensie care va veni din ce în ce mai devreme în viață.

Din nou, iată, România se va dovedi a fi o țară vizionară, cu pensionarii ei la doar 40 de ani!

Închei cu un sfat amical: ieșiți din zona de confort și învățați AI cât mai rapid.

Nu mai e treaba angajatorilor voștri să vă forțeze să evoluați, să investească în traininguri etc. E decizia personală a fiecăruia dintre voi. Replace or be replaced!

Exploatați-vă singuri!

Informații sunt, din abundență (și nu mă refer la micii guru care caută doar să fure niște views prin social media).

Vestea bună (în semi-glumă) e că dacă veți face acest pas nu vă vor mai exploata doar patronii cei răi și lacomi (sau, mai rău, echivalentul lor AI): vă veți exploata singuri.

Bun venit în lumea AI-prenoriatului!

Articolul a fost publicat inițial pe Substack de către autor.