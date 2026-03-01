„La Sinaia nu vă mai place”. Români din Dubai și Qatar, în fața butoiului cu pulbere / Cum i-au ajutat autoritățile noastre

Un nor negru de fum se vede de pe Aeroportul Internațional din Dubai, care a fost și el avariat de riposta Iranului. Foto: Profimedia

Atacul militar al SUA și Israelului asupra Iranului a prins mii de români în mijlocul evenimentelor, fără niciun avertisment. Șocul cel mai mare l-au primit, probabil, cei mai relaxați dintre ei: oamenii care fie erau în vacanță în Dubai sau Qatar, fie în drum spre o destinație exotică din Asia sau Africa. Nu știm cum vor evolua lucrurile în zilele următoare, dar putem să tragem deja niște concluzii din ce s-a întâmplat până acum.

Ministerul de Externe a anunțat încă de ieri că peste 1000 de români s-au înregistrat sau au cerut sprijin la misiunile consulare ale României din Orientul Mijlociu și că pregătește „resurse suplimentare”, având în vedere că se așteaptă la creșterea numărului de cereri.

Pe lângă cei 1000 de oameni, există cu siguranță și alții care nu au simțit nevoia să se adreseze autorităților române și se descurcă pe cont propriu.

Dacă vrei rapid informații, site-ul MAE nu e de ajutor

În ceea ce privește reacția autorităților, prima observație este că MAE nu are un site eficient, care să-i ajute cu informații pe românii ce au nevoie rapid de ajutor. Vă rog să accesați de pe telefonul mobil site-ul ministerului nostru de externe și o să-mi dați dreptate pentru următoarea afirmație: este o rușine. Prin comparație, vedeți cum arată site-ul ministerului francez de externe sau cel al Regatului Unit.

În doilea rând, așa cum au remarcat ieri jurnaliștii de la DeFapt.ro, informațiile despre evenimentele din Iran nu erau actualizate. De exemplu, MAE le transmitea românilor, care ar fi căutat informații oficiale, că mai există încă zboruri disponibile pentru părăsirea teritoriului iranian (între timp secțiunea despre Iran a fost actualizată).

E drept că evenimentele s-au întâmplat sâmbătă, într-o zi nelucrătoare, dar poate ministerul ar trebui să găsească soluții și pentru astfel de situații.

Despre românii blocați prin aeroporturile din Doha (Qatar) sau Dubai (Emiratele Arabe Unite) am aflat mai informații de pe internet. De exemplu, despre întoarcerea din drum a zborului Doha- București am citit pe contul de Facebook al consultantului în turism Răzvan Pascu. La fel și despre faptul că Qatar Airways încerca ieri să le ofere cazare tuturor călătorilor blocați în aeroport.

Ministrul Oana Țoiu a comunicat ieri cât a putut de bine, a dat explicații, comunicate de presă, dar cred că la un moment dat MAE ar trebuie să aibă și un site decent. Chiar dacă trăim într-o perioadă în care oamenii își iau, de regulă, informațiile de pe social-media, comunicarea oficială a autorităților este obligatorie. Este chiar singura care de multe ori contează.

„E nebunie ce se întâmplă acum în Dubai”

Dacă am văzut cum s-au comportat autoritățile, ar trebui spuse câteva vorbe și despre românii prinși în aceste evenimente. S-ar putea face chiar un „reportaj” despre cum au trăit locuitorii din Emiratele Arabe Unite, după ce Iran lansat câteva sute de rachete și drone asupra acestui stat, numai din filmările și relatările românilor, puse pe TikTok și pe alte rețele social-media. Sunt reacții diverse, umane, firești într-o astfel de situație.

„O rachetă a căzut chiar lângă hotelul nostru”, povestește o femeie care se recomandă Daniela. „Am ieșit să mănânc, mă uitam la cer și, brusc, am văzut ceva care părea pasăre, dar era o rachetă. Deodată bum! Am fugit, e nebunie ce se întâmplă acum în Dubai”, povestește altcineva într-un video.

Pe Facebook, Mihaela postează imagini din hotelul în care stă și care arată cum majoritatea clienților s-au strâns în hol, din cauza alarmelor aeriene. „La Sinaia nu vă mai place, acum vreți repatriere pe banii altora”, o ceartă un urmăritor. „Dimpotrivă, eu nici nu doream să plec”, îi răspunde amuzată fata. „Oricum la Sinaia e mai scump ca în Dubai”, îi sare în ajutor un alt român.

Am văzut însă și oameni cu adevărat speriați. Pe TikTok, o fată plângea și cerea sfaturi despre cum ar putea să plece cât mai repede din Dubai.

Există, desigur, și conspiraționiștii sau cei care cred că dacă nu li s-a întâmplat lor „problema nu există”. „Totul e vrăjeală, e doar la tv”, spune cineva care, în mod evident, locuiește într-o parte a orașului Dubai neafectată de rachete sau drone.

150 de kilometri între Iran și Dubai

E de înțeles surprinderea acestor oameni. Pentru mulți români, Dubai și Doha sunt doar porțile către acele vacanțe exotice, pe care și le-au dori atât de mulți ani și care au devenit accesibile după ce companiile aeriene din Golf au început să zboare la București.

Cunosc și români care nu folosesc, din motive ideologice, nici Emirates / Flydubai și nici Qatar Airways, pentru că, spun ei, „nu vor să dea bani autocrațiilor din Golf”. Aceștia pleacă în Asia și Africa numai cu companii europene, chiar dacă asta înseamnă că drumul va fi mai lung și prețul biletelor mai mare. Dar sunt o excepție.

Poate nu am realizat până acum că între Iran și Dubai sunt 150 de kilometri, în linie dreaptă, peste strâmtoarea Ormuz din Golful Persic. Cu alte cuvinte, în timp ce stai în aeroport, ca să schimbi avionul către destinația thailandeză, sau te relaxezi într-un hotel din Dubai Marina te afli într-una dintre cele mai fierbinți zone ale planetei.

Este o realitate că multe din vacanțele românilor sunt legate de acest butoi de pulbere al planetei. Dacă nu ne-am gândit la asta, de acum înainte ar trebui s-o facem.

Și să fim mai pregătiți, cel puțin psihic, pentru eventualitatea în care am putea rămâne blocați pe undeva prin zonă sau ca vacanța noastră exotică, pentru care poate am muncit un an întreg, să se anuleze de pe o zi pe alta.

Nu e totuși cel mai rău lucru din lumea care ni se poate întâmpla.