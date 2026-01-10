Recomandări pentru iubitorii de artă, natură sau vinuri. 20 de destinații de vacanță pentru 2026, recomandate de BBC / Patru țări europene, pe listă

O insulă în Oceanul Pacific, podgorii din Chile sau locuri care impresionază prin sălbăticia lor. Jurnaliștii de la BBC au realizat un top cu cele mai bune destinații de vacanță pentru cei care vor să aibă călătorii pline de experiențe în 2026. Pe lista lor se află și locuri din Europa, printre care insulele Hebride din Scoția sau Muntenegru. De ce cred ei că merită aceste locuri vizitate?

Ghidul BBC a fost realizat cu informații de la autorități mondiale în turismul sustenabil. Cum arată clasamentul celor mai bune 20 destinații de vacanță pentru 2026?

1. Abu Dhabi

După ani de dezvoltare, districtul cultural Saadiyat – un proiect anunțat pentru prima dată prin deschiderea „Louvre Abu Dhabi” în 2017 – intră în faza sa finală.

Cel mai mare muzeu de artă digitală din lume, „TeamLab Phenomena”, s-a deschis recent, urmat de „Zayed National Museum”, unde vizitatorii pot vedea cum arătau visurile adunate ale națiunii înainte ca aceasta să se îmbogățească datorită petrolului. Scufundările după perle nu au fost inventate în Emirate, dar aici se spun povești despre influența islamului și răspândirea limbii arabe.

Dincolo de cultură, Abu Dhabi mizează puternic pe turismul de parcuri tematice. Zona de divertisment de pe Yas Island se extinde, „Warner Bros. World Abu Dhabi” adăugând o secțiune dedicată lui Harry Potter. În plan este și primul Disneyland din Orientul Mijlociu, care ar urma să fie construit pe Yas în următorii ani.

Zayed National Museum / FOTO: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

2. Algeria

Algeria găzduiește ruine romane – la Timgad și Djémila-, peisaje deșertice și orașe istorice cu o fascinantă îmbinare de stiluri arhitecturale. Țara africană a depus eforturi susținute pentru a-și atinge obiectivul de a crește numărul de turiști internaționali la 12 milioane pe an până în 2030, notează BBC.

Majoritatea turiștilor își încep călătoria în capitala Alger. Conservând relicvele a trei milenii de locuire, orașul Constantin, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, este un alt punct de atracție. Dunele de nisip ale Saharei algeriene se întind pe sute de kilometri, iar orașul Djanet este un punct de plecare pentru explorarea deșertului.

Timgad – Algeria / FOTO: Johannes Glöckner / DPA / Profimedia

3. Valea Colchagua, Chile

Valea Colchagua din Chile se întinde de la Anzii acoperiți de zăpadă, până la Pacific.

Aici se găsește cea mai bună cramă din lume din 2025 – „Vik”. Călătorii pot dormi chiar printre vițele de vie.

Dincolo de vin, există multe de făcut și văzut în ținutul cowboy-ilor din Chile, de la rodeo la observarea stelelor, inclusiv la Observatorul „Cerro Chaman”. Satele precum Santa Cruz și Lolol găzduiesc piețe animate și conace din perioada colonială spaniolă, construite din chirpici.

Plantație de vie / FOTO: Jose Luis Stephens / Alamy / Profimedia

4. Insulele Cook

Locuitorilor din Insulele Cook le place să primească turiști, scrie BBC. Totuși, comparativ cu alte destinații din Oceania, precum Fiji, numărul lor este redus.

Rarotonga, cea mai mare și cea mai populată insulă, are doar 67 km pătrați, dar concentrează imagini frumoase ale Pacificului de Sud: vârfuri triunghiulare, un ținut sălbatic, înconjurat de o lagună cu ape albastre și o mândră cultură polineziană.

Pe uscat, „Vale Maungaroa” din Rarotonga – propusă pentru a deveni patrimoniu UNESCO – abundă în râuri și păduri tropicale care nu au fost niciodată descoperite suficient.

Rotonga / FOTO: Getty Images / BBC

5. Costa Rica

„Cu plajele sale cu nisip alb, vârfurile vulcanice învăluite în ceață, pădurile tropicale și bogata istorie precolumbiană și colonială, Costa Rica oferă călătorilor o gamă largă de atracții. Este prima țară tropicală care a inversat procesul de defrișare și se poate lăuda astăzi cu aproape 60% acoperire forestieră, iar un sfert din teritoriu este protejat legal”, spune un reprezentant al Ethical Traveler – un ONG pentru turism sustenabil – citat de BBC.

Pădurea tropicală coboară până pe plajele pustii, iar Pacificul întâlnește o coastă care adăpostește 2,5% din speciile terestre cunoscute ale lumii, toate pe o singură peninsulă.

În 2026, ONG-uri locale și parteneri naționali plănuiesc extinderea ariilor protejate atât pe uscat, cât și pe mare – consolidând coridoarele jaguarilor din pădure și sporind protecția rechinilor migratori în larg.

Cascada Fortuna, Costa Rica / FOTO: Ezequiel BECERRA / AFP / Profimedia

6. Insulele Hebride, Scoția

Împrăștiate de-a lungul coastei atlantice a Scoției, Insulele Hebride au atras de multă vreme călătorii prin siturile lor, plajele pustii și comunitățile locale.

Locația scoțiană își deschide prima distilerie de whisky, punând micuțul sat Borve pe harta mondială a băuturilor spirtoase. Whisky-ul este deja parte din ADN-ul insulei Islay, parte din Hebride.

Spre finalul anului 2026, vizitatorii vor putea explora și „Portintruan Distillery”, situată lângă Port Ellen, acolo unde compania de lux „Moet Hennessy – Louis Vuitton” a deschis primul hotel imersiv din insulă, dedicat whisky-ului.

Insula Lewis, parte din Hebride / FOTO: David Gordon / Alamy / Profimedia

7. Ishikawa, Japonia

În prima zi a anului 2024, un cutremur cu magnitudinea de 7,6 a devastat peninsula Noto. La doi ani după dezastru, liderii locali îi încurajează pe vizitatori să revină pentru a sprijini redresarea zonei.

Peninsula Noto este renumită în toată Japonia pentru fructele de mare, pentru tehnica de decorare Wajima și pentru sake-ul – băutură alcoolică din orez – produs de maeștri berari.

Turiștii care stau în hanuri de familie, mănâncă în restaurante locale sau cumpără obiecte tradiționale de la artizani.

Ritual japonez în Ishikawa / FOTO: Tetsuji Noguchi / AP / Profimedia

8. Insulele Komodo, Indonezia

Insulele Komodo sunt unul dintre marile „teatre” ale vieții sălbatice pe planetă, scrie BBC. În acest parc național inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, plajele cu nisip roz întâlnesc coline de savană, iar ultima populație sălbatică de dragoni Komodo din lume se plimbă liber.

În 2026, Indonezia va marca 45 de ani de la înființarea parcului prin noi programe de conservare și măsuri de gestionare a vizitatorilor, menite să protejeze atât dragonii, cât și recifele fragile de corali.

Călătorii pot explora locul cu bărci, pot sta în resorturi ecologice pe insulele din apropiere sau pot naviga între golfuri izolate pe vase tradiționale.

Komodo / FOTO: Volodymyr Goinyk / Alamy / Profimedia

9. Loreto, Baja California Sur, Mexic

Parcul Național „Loreto Bay” protejează peste 200.000 de hectare din Golful Californiei – casă pentru balene albastre, țestoase marine și colonii de lei de mare.

Acum, regiunea își extinde ariile protejate. Două noi parcuri naționale – Nopoló și Loreto II – se află în dezvoltare, deschizând mii de hectare de canioane deșertice și coridoare pentru faună, pe care turiștii le pot explora.

Foști pescari, acum ghizi, conduc tururi cu caiacul printre insule aride și ieșiri la observarea balenelor. Vizitatorii pot ajuta la identificarea balenelor albastre migratoare, pot participa la curățarea țărmului sau la festivalurile anuale de conservare care umplu piața centrală cu muzică, mâncare și povești.

Loreto Bay / FOTO: Heeb / imago stock&people / Profimedia

10. Muntenegru

La 800 de kilometri de București, Muntenegru este o locație în care românii pot ajunge cu mașina în aproximativ 12 ore.

Cu o populație de sub 650.000 de oameni și influențe ilirice, romane, otomane și iugoslave, această națiune balcanică este cunoscută mai ales pentru coasta sa – în special pentru Golf Kotor, asemănător unui fiord.

Stațiunile sale de la Marea Adriatică devin tot mai populare în rândul călătorilor care caută alternative la coastele supraaglomerate ale Croației.

Totuși, puțini vizitatori explorează țara, unde câmpiile străbătute de râuri lasă loc abrupturilor calcaroase și vârfurilor muntoase. Printre punctele de atracție se numără fosta capitală regală Cetinje, mică dar plină de mănăstiri, palate și muzee ce oferă o privire asupra istoriei țării, precum și lacul Skadar – una dintre cele mai importante rezervații ornitologice din Europa, cu aproximativ 280 de specii.

Kotor, Muntenegru / FOTO: Kumar Sriskandan / Alamy / Profimedia

11. Coasta Oregonului, SUA

Coasta Oregonului se întinde pe aproximativ 600 de kilometri, de la defileul râului Columbia, până la pădurile din sud.

Datorită unei legi istorice din 1967, Oregon este singurul stat american în care întreaga coastă este liber accesibilă publicului. Deși mai puțin vizitată decât coasta Californiei, plajele cu nisip alb oferă unul dintre cele mai spectaculoase road tripuri din SUA.

Locul este adaptat și persoanelor cu dizabilități locomotorii, astfel că se pot închiria gratuit scaune rulante speciale pentru nisip.

Charleston, Oregon / FOTO: Robin Loznak / Zuma Press / Profimedia

12. Oulu, Finlanda

Situat chiar sub Cercul Polar, Oulu intră în lumina reflectoarelor în 2026, ca una dintre Capitalele Culturale Europene.

Începând din ianuarie, orașul și satele din jur vor găzdui un program cultural desfășurat pe tot parcursul anului: petreceri, spectacole spontane, instalații de artă și expoziții. Un punct de atracție este „Arctic Food Lab”, care aduce în prim-plan gastronomia Oulu, prin degustări și cine speciale.

Oulu / FOTO: Pelham Communications / BBC

13. Philadelphia, SUA

În 2026, orașul sărbătorește cea de-a 250-a aniversare a SUA printr-un program de un an.

Un punct major al programului este „52 Weeks of Firsts”, o serie desfășurată în întreg orașul, care marchează 250 de ani de spirit inovator al Philadelphiei. În fiecare sâmbătă, un cartier diferit găzduiește un „First-ival”, sărbătorind o inovație sau un punct de referință legat de oraș.

Philadelphia va găzdui și meciuri din Cupa Mondială FIFA – fotbal, MLB All-Star Game – baseball, etape din NCAA March Madness – fotbal american și Campionatul PGA – golf.

Philadelphia de sărbători / FOTO: Matt Rourke / AP / Profimedia

14. Phnom Penh, Cambodgia

Orașul, care avea un singur semafor acum 15 ani, a devenit un exemplu de turism urban sustenabil: de la „Chaktomuk Walk Street” – un bulevard pietonal pe malul unui râu care se transformă în weekend într-un festival cu mâncare stradală, meșteșuguri și muzică live – până la tuk-tuk-urile electrice, folosite pentru a transporta turiștii prin oraș.

Atmosfera primitoare a orașului nu este întâmplătoare și este legată de arhitectul Cambodgiei, Vann Molyvann, care a stabilit că nicio clădire nu putea fi mai înaltă decât Palatul Regal. Fosta lui casă din anii ’60 a fost redeschisă ca o cafenea și muzeu, în timp ce alte clădiri moderniste sunt restaurate de tineri arhitecți.

Phom Phen / FOTO: Renaud Rebardy / Alamy / Profimedia

15. Guimarães, Portugalia

La doar 65 km de Porto, Guimarães este surprinzător de puțin cunoscut pentru un oraș considerat locul de naștere al Portugaliei în secolul al XII-lea și prima sa capitală, notează jurnaliștii BBC.

Centrul medieval, extrem de bine conservat, este o rețea de piețe pietruite și alei împânzite de palate și restaurante cu terase – de la localuri cu stele Michelin până la bistrouri relaxate și baruri de bere artizanală.

Guimarães este și unul dintre cele mai vechi orașe universitare din Portugalia, aproape jumătate din populație având sub 30 de ani.

În 2026, Guimarães sărbătorește atât 25 de ani de statut UNESCO, cât și noul titlu de Capitală Verde a Europei – o recunoaștere a două decenii de muncă pentru sustenabilitate, integrată în viața orașului.

Guimaraes / FOTO: Ian Murray / Universal images group / Profimedia

16. Samburu, Kenya

Dincolo de agitația din Nairobi și blocajele din Masai Mara se află Comitatul Samburu, o zonă îndepărtată din nordul Kenyei, care a pus de mult timp pe primul loc conservarea mediului și proiectele comunitare.

În 2026, această regiune își accentuează orientarea către aventură cu impact pozitiv printr-un nou proiect de astroturism – turism sustenabil în zone cu poluare luminoasă redusă -, două tabere axate pe conservare și lucrări la un plan de acțiune climatică ce prioritizează reîmpădurirea și energia regenerabilă.

Pui de elefanți în Samburu / FOTO: SWNS / SWNS / Profimedia

17. Santo Domingo, Republica Dominicană

Selectat să găzduiască cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Sportive din America Centrală și Caraibe, între 24 iulie și 8 august, cel mai vechi oraș european din Americi se pregătește pentru un aflux de sportivi din 37 de țări.

În 2025, Zona Colonială din secolul al XVI-lea a trecut printr-o renovare majoră, care a inclus restaurarea a 15 fațade istorice și a 11 străzi pavate. Centrul Olimpic „Juan Pablo Duarte” a fost și el modernizat, incluzând o bandă tactilă pentru ghidarea vizitatorilor cu deficiențe de vedere, ca parte a unui efort mai amplu de a face Jocurile și orașul mai inclusive.

Santo Domingo este inima culturii merengue și bachata, care dau ritmul carnavalului din februarie și Festivalului Merengue din timpul verii, mai scrie BBC.

Templul Santo Domingo de Guzman / FOTO: Jon G. Fuller / VWPics / Universal images group / Profimedia

18. Valea Slocan, Columbia Britanică, Canada

În 2026, „Japanese Canadian Legacy Trail” – un traseu autoghidat care onorează persoanele strămutate forțat și închise aici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – va adăuga o profunzime aparte Văii Slocan.

Între 1942 și 1946, peste 22.000 de canadieni de origine japoneză au fost strămutați din comunitățile lor de coastă și trimiși în tabere improvizate pe câmpuri agricole și în orașe miniere abandonate precum Sandon, în Valea Slocan.

În ciuda greutăților – pierderea căminelor, a mijloacelor de trai și a comunității – oamenii au construit școli, grădini, spații culturale și rețele de sprijin. Copiii și nepoții lor aveau să contribuie mai târziu profund la viața civică, artistică și academică a Canadei.

Valea Solcan / FOTO: Diane Selkirk / BBC

19. Uluru, Australia

Octombrie 2025 a marcat 40 de ani de la „Uluru Handback”- momentul istoric în care acest loc sacru a fost redat tradiționalilor proprietari: comunitatea Anangu – indigeni australieni.

Cel mai important moment al anului 2026 va fi lansarea „Uluru-Kata Tjuta Signature Walk” – o călătorie de cinci zile și patru nopți care leagă domurile din Kata Tjuta de baza faimoasei stânci roșii. Traseul urmează 54 km de poteci cartografiate de Anangu, prin păduri de stejari, câmpuri și dune roșii de nisip.

Turiști în Urlulu / FOTO: Mark Baker / AP / Profimedia

20. Uruguay

Situat între Brazilia și Argentina, Uruguay este una dintre cele mai mici națiuni din America de Sud. Totuși, în ciuda dimensiunilor sale modeste, oferă o varietate uimitoare de experiențe legate de faună sălbatică, arhitectură colonială și dune sălbatice – și a devenit discret una dintre cele mai progresiste destinații din regiune.



„Uruguay este una dintre cele mai progresiste țări din lume. Este lăudată ca fiind unul dintre cele mai sigure locuri pentru turiștii LGBTQIA+”, spune Jeff Greenwald, de la ONG-ul Ethical Traveler, citat de BBC.

Națiunea își generează 98% din electricitate din surse regenerabile și, prin campania Uruguayans by Nature, încurajează vizitatorii să respecte mediul și să sprijine comunitățile locale.

Mai mult de jumătate dintre cei aproximativ 3,5 milioane de locuitori trăiesc în Montevideo, capitala țării. Dincolo de capitală, orașul Colonia del Sacramento, fondat de portughezi, este o comoară arhitecturală. Coasta Uruguayului este presărată cu plaje, locuri de surf, stațiuni de petrecere și sate liniștite de pescari.