„20 până la 30 de ani” necesari pentru a curăța suprafața Fâșiei Gaza de bombe, estimează un expert

Această fotografie, realizată de la granița Israelului cu Fâșia Gaza, arată fumul care se ridică în urma bombardamentelor israeliene asupra teritoriului palestinian asediat, pe 16 septembrie 2025. Credit line: Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Curățarea suprafeței Fâșiei Gaza de muniții neexplodate va dura probabil între 20 și 30 de ani, potrivit unui oficial din organizația umanitară Humanity & Inclusion, care descrie enclava drept un „câmp minat îngrozitor, necartografiat”.

Peste 53 de persoane au fost ucise și alte câteva sute rănite de fragmente letale ale unor muniții neexplodate din războiul de doi ani dintre Israel și Hamas, arată o bază de date condusă de ONU, despre care grupurile umanitare susțin că subestimează semnificativ situația reală.

Un armistițiu mediat de SUA în această lună a stârnit speranțe că sarcina uriașă de a le îndepărta din milioanele de tone de moloz poate să înceapă.

„Dacă vă gândiți la o curățare completă, nu se va întâmpla niciodată, este subterană”, a declarat Nick Orr, expert în eliminarea munițiilor explozive la Humanity & Inclusion, comparând situația cu cea din orașele britanice de după al Doilea Război Mondial.

„Curățarea suprafeței, asta e ceva ce se poate realiza într-o generație, cred că în 20 până la 30 de ani”, a adăugat el.

„Va fi o mică atenuare a unei probleme foarte mari”, a mai spus Orr.

Nick Orr, care a mers de mai multe ori în Gaza în perioada conflictului, face parte din echipa de șapte persoane a organizației Humanity & Inclusion care va începe de săptămâna viitoare să identifice fragmentele rămase din război în infrastructura esențială, cum sunt, de exemplu, spitalele și brutăriile.

Deocamdată, însă, Humanity & Inclusion și alte organizații umanitare nu au primit undă vedere din partea Israelului pentru a începe lucrările de îndepărtare și distrugere a muniției, dar nici pentru a importa echipamentul necesar.

COGAT, structura armatei israeliene care supraveghează ajutorul pentru Gaza, nu a răspuns pe moment solicitării Reuters de a comenta situația. Structura blochează intrarea în Gaza a articolelor despre care consideră că au „dublă utilizare”, atât civilă, cât și militară.

Orr a precizat că vrea să obțină permisiunea de a importa materialele necesare pentru a arde bombe, în loc să le detoneze, astfel încât să reducă din îngrijorările legate de o posibilă reutilizare de către Hamas.

El și-a exprimat susținerea pentru o forță temporară, cum ar fi cea prevăzută în planul de încetare a focului în 20 de puncte.

„Dacă va exista vreun fel de viitor în Gaza, este nevoie de o forță de securitate care să le permită umanitarilor să lucreze”, a conchis Orr.