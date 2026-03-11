Europa și-a triplat importurile de arme

Importurile de arme în Europa s-au triplat, conform celui mai recent raport al SIPRI (Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm), relatează presa bulgară.

În ansamblu, livrările de arme pe plan global au crescut cu 9,2% față de ultimele două perioade de cinci ani, conform datelor SIPRI, care evaluează mai degrabă volumul transporturilor de arme decât valoarea lor financiară.

Având în vedere că volumele variază semnificativ în funcție de comenzile din fiecare an, cercetătorii se concentrează pe tendințele pe termen lung și compară perioade de cinci ani, nu ani luați individual.

În raportul pentru perioada 2021-2025, comparativ cu 2016-2020, țările europene și-au triplat importurile de arme, o tendință determinată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, amenințarea rusească determină țările europene să își consolideze propriile capacități de apărare.

„Rusia este singura responsabilă pentru creșterea bruscă a importurilor de arme în Europa”, a declarat Katarina Jokic, expert la SIPRI.

Incertitudinea cu privire la măsura în care Statele Unite și-ar proteja partenerii din NATO în caz de urgență a contribuit, de asemenea, la creșterea cererii de arme în rândul țărilor europene din NATO, au declarat cercetătorii. Însă Europa încă cumpără arme, în principal din Statele Unite.

„Pentru prima dată în ultimele două decenii, cea mai mare parte a exporturilor de arme din SUA este către Europa, nu către Orientul Mijlociu”, se arată în raport, cota continentului fiind de 38%.

„Companiile europene și-au crescut producția de arme, iar noul ajutor de investiții al UE pentru industria de apărare din statele membre a dus la o serie de comenzi în cadrul Uniunii Europene, dar țările europene au continuat să importe arme din Statele Unite în perioada 2021-2025”, a adăugat Jokic, citată de BTA.

Acest lucru este valabil mai ales pentru avioane de luptă și sistemele de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune, care sunt considerate deosebit de eficiente în Europa.

Țări precum România și Polonia au achiziționat, de asemenea, arme fabricate în SUA pentru a-și consolida parteneriatul cu America.

„Dacă aveți deja sisteme din SUA – cum ar fi sistemul de apărare aeriană Patriot folosit de Germania – atunci există numeroase motive logistice și de instruire pentru a continua să le utilizați”, a adăugat ea.

Tensiunile și războiul în Orientul Mijlociu vor duce probabil la o creștere continuă a cererii de arme în Europa în viitor, arată analiza. În același timp, atacurile americane asupra Iranului ar putea avea și alte consecințe.

„Dacă SUA au o lipsă, de exemplu, de rachete de apărare, așa cum se anunță, acest lucru ar putea duce la prioritizarea propriilor forțe armate și la limitarea livrărilor către alte țări”.

Potrivit lui Jokic, acest lucru s-ar putea transforma într-o problemă pentru țările europene. Între 2021 și 2025, SUA au reprezentat 42% din totalul transferurilor internaționale de arme și au exportat arme către 99 de țări.

Al doilea și al treilea cel mai mare exportator de arme în perioada analizată a fost Franța și Rusia. Exporturile rusești au scăzut cu 64%. Pe fondul războiului în desfășurare împotriva Ucrainei, Kiev rămâne cel mai mare importator, urmat de India, Arabia Saudită, Qatar și Pakistan.

SIPRI este un institut independent de cercetare pentru pace, cu sediul la Stockholm, finanțat în mare parte de stat și care publică rapoarte anuale despre comerțul cu arme, industria de armament, armele nucleare și cheltuielile militare.(Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)