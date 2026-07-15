23 de ani de inovație în curățenie

Din 2003, Fabi Total Grup promoveaza pe piața din România soluții integrate de curățenie și igienă, potrivite pentru utilizatorii profesionali din companii si instituții publice și private.

Și-a început parcursul ca distribuitor, dar s-a dezvoltat de-a lungul anilor, transformându-se într-un Hub de curățenie, format din prestarea de servicii de curățenie, producția proprie de detergenți și dezinfectanți profesionali, precum și distribuția de produse profesionale pentru curățenie și igienă.

Echipa Fabi este prezentă simultan pe trei paliere: la locațiile partenerilor din toată țara, unde prestează servicii de curățenie și întreținere a birourilor și clădirilor; la birourile din București, Bacău, Brașov și Timișoara, unde sunt coordonate operațiunile și relația cu clienții; și la depozitul și unitatea de producție din Popești-Leordeni, o facilitate de 4.191 mp, de unde pleacă zilnic produsele către partenerii companiei, susținută de o flotă proprie de 12 autoutilitare.

„23 de ani în piața din România înseamnă multă muncă, dar mai ales adaptabilitate. Ce ne-a ajutat să rămânem relevanți și în momentele dificile, cum au fost crizele economice sau sanitare, au fost un control strict asupra calității produselor, flexibilitatea de a ne adapta rapid la cerințele clienților și, cel mai important, corectitudinea în relațiile cu partenerii noștri. Această bornă nu este doar o sărbătoare, ci și o promisiune că vom continua să investim în soluții sigure, care aduc valoare reală afacerilor din România.” — Valencia Bichir, Director General, Fondator Fabi Total Grup

De la distribuitor la producător: povestea din spatele brandurilor Fabi și Higeea

Povestea companiei începe în 2003, ca distribuitor de produse de curățenie pentru piața din România. În 2006, Fabi și-a extins activitatea cu servicii profesionale de curățenie, iar în 2009 a lansat propria linie de producție de detergenți și dezinfectanți, dezvoltată intern și adaptată pe baza nevoilor identificate direct în teren.

Dezvoltarea brandurilor Fabi și Higeea — produse profesionale, certificate, cu un raport calitate-preț competitiv, combinată cu parteneriate de distribuție pentru mărci internaționale precum Tork, Lucart, IPC sau Tennant, permite Fabi să acopere aproape orice nevoie a unui business, de la dispensere și consumabile, până la utilaje industriale de curățare a pardoselilor.

Fabi Total Grup – o companie cu trecut și viitor

Compania continuă să investească în soluții inovatoare care să răspundă la probleme actuale ale pieței, iar ultimii 2 ani au adus două premiere: pe de o parte, lansarea gamei Higeea EU EcoLabel, o linie de produse certificate ecologic, gândită să reducă impactul asupra mediului pe tot parcursul ciclului de viață, iar pe de altă parte, deschiderea magazinului online shop.fabiclean.ro — prima dată în istoria companiei când produsele profesionale Fabi devin accesibile direct utilizatorilor casnici, într-un context în care cererea pentru produse profesionale concentrate, de la detergenți pentru covoare la cei pentru panouri fotovoltaice, a crescut vizibil și în rândul consumatorilor individuali.

Un parteneriat pe termen lung, nu doar un furnizor

Cu o creștere susținută în ultimul deceniu, Fabi rămâne un exemplu de companie cu capital 100% românesc care a transformat o piață de nișă într-un model de afacere integrată. La 23 de ani de la înființare, compania mulțumește angajaților și partenerilor care au ales-o an de an — oamenii din spatele acestei creșteri — și își propune să rămână un partener strategic si in viitor.

Articol susținut de Fabi Total Grup