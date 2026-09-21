Uber și Ambasada Statelor Unite în România aduc la JW Marriott cinci modele vintage de mașini

Ai visat vreodată să te plimbi cu o mașină americană de epocă prin București? Pe 27 septembrie, între orele 12:00 și 22:00, Uber și Ambasada Statelor Unite în România aduc la JW Marriott cinci modele vintage: Cadillac Blue Pearl, Buick GS, Cadillac 70, Ford LTD și Buick Invicta.

Cursele pe traseul JW Marriott – Cotroceni – JW Marriott sunt gratuite și deschise publicului, în limita disponibilității. Evenimentul marchează 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii.

Articol susținut de Uber