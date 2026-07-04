250 de cireși: cadoul Japoniei pentru SUA de Ziua Independenței

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a felicitat sâmbătă Statele Unite pentru cea de-a 250-a aniversare a independenței lor și a anunțat o donație de 250 de cireși către orașul Washington, D.C.

„Pentru a sărbători acest an memorabil, Japonia a dăruit 250 de cireși. În plus, focuri de artificii japoneze vor fi lansate în timpul sărbătorilor Zilei Independenței în diferite locuri din SUA pentru a adăuga o notă festivă”, a declarat prim-ministrul nipon pe rețeaua X, citează EFE și Agerpres.

Aliată ideologică a președintelui american Donald Trump, Takaichi și-a exprimat dorința de a consolida în continuare legăturile dintre Washington și Tokyo.

Acești noi copaci se alătură miilor deja prezenți în capitala federală a Statelor Unite, majoritatea plantați în jurul bazinului artificial circular cunoscut sub numele de „Tidal Basin”, care atrage mii de turiști în fiecare primăvară, când înfloresc florile de cireș.

Istoria acestei tradiții datează din 1912, când primarul de atunci al orașului Tokyo, Yukio Ozaki, a dăruit Washingtonului 3.000 de cireși ca simbol al prieteniei dintre Statele Unite și Japonia.