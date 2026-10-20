2,6 milioane de lei din bani publici pentru albume de promovare turistică. Mai mult de jumătate n-au fost livrate, spune un ministru

Autoritatea Națională pentru Turism a comandat, acum 20 de ani, 75.000 de albume de promovare a Cimitirului Vesel din Săpânța, în valoare de peste 2,6 milioane de lei, de la o firmă privată. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a spus că doar 34.000 de exemplare au intrat în posesia statului. El a anunțat sesizarea DNA în acest caz.

Dintre albumele comandate în 2006, aproape 41.000 nu au fost livrate niciodată către Autoritatea Națională pentru Turism (ANT), situație descoperită de Corpul de Control al ministrului, anunță, pe Facebook, Irineu Darău.

„Statul român a plătit 2,6 milioane de lei pentru 75.000 de albume de promovare turistică. Aproape 41.000 dintre ele nu au mai ajuns niciodată în depozitele instituției, iar firma care le-a tipărit le pune în continuare la vânzare. Pare greu de crezut, dar este una dintre situațiile descoperite de Corpul de Control al ministrului”, scrie Darău.

Pe baza analizei Corpului de Control, Irineu Darău a sesizat Direcția Națională Anticorupție.

Comandate acum 20 de ani

Darău spune că, în 2006, ANT a încheiat un contract cu o firmă privată pentru cele 75.000 de albume bilingve de promovare a obiectivului turistic din Maramureș, iar banii au fost achitați integral de atunci:

„Statul a achitat integral factura, dar în depozitele instituției au ajuns doar 34.395 de exemplare. Restul de 40.605 albume, în valoare de peste 1,4 milioane de lei, au rămas la firma privată care le-a produs. Au trecut 20 de ani, firma a intrat în procedură de insolvență/faliment, iar situația nu a fost clarificată”.

De asemenea, Corpul de Control a mai descoperit că albumele sunt vândute online, la prețul de 60 de lei bucata.

Alte situații descoperite

Ministrul Economiei mai spune că verificările Corpului de Control au arătat că mai multe materiale de promovare turistică au fost depozitate necorespunzător, unele dintre ele fiind grav deteriorate.

„Încă din 2017, Curtea de Conturi constata existența unor stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă, în valoare de peste 4 milioane de lei. Vorbim despre sute de mii de hărți, broșuri și albume cumpărate din bani publici, care au rămas ani întregi prin depozite.

Curtea de Conturi a stabilit măsuri care trebuiau îndeplinite până în ianuarie 2018. Suntem în octombrie 2026, iar măsura este în continuare neimplementată. Între timp, materialele s-au degradat, evidențele de inventar au rămas incomplete, iar o parte dintre stocurile depozitate în subsolul unui imobil au fost grav deteriorate, în ianuarie anul acesta, în urma unor infiltrații masive de apă”, mai spune Irineu Darău.

În urma celor descoperite, ministrul a anunțat că „am stabilit termene clare pentru finalizarea inventarierii, corectarea evidențelor contabile și introducerea unor proceduri de predare-primire care să prevină repetarea acestor situații”.

„Problemele trebuie clarificate, măsurile trebuie puse în aplicare, iar acolo unde există suspiciuni de încălcare a legii, instituțiile competente trebuie să-și facă treaba”, mai scrie în mesajul de pe rețeaua de socializare.