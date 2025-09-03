3 lactate esențiale care-ți pot face mesele mai ușoare și mai hrănitoare

O alimentație echilibrată începe cu obiceiuri simple, adaptate nevoilor fiecărei familii. Lactatele au un rol esențial în acest echilibru: oferă nutrienți valoroși precum calciul și proteinele, susțin digestia și contribuie la o stare generală de bine. Fie că vorbim despre un mic dejun hrănitor, un prânz gătit cu grijă sau o cină ușoară, lactatele fermentate sau adaptate noilor cerințe alimentare (cum este laptele fără lactoză) pot face diferența. Iar atunci când cauți gust, calitate și preț accesibil, Boni de tot de la PENNY vine cu soluții pentru toate: sana cremoasă, smântână gustoasă și lapte fără lactoză, potrivite pentru mesele de zi cu zi ale întregii familii.

De la mesele în familie, până la rețetele clasice pe care le-ai învățat de la bunici, lactatele sunt printre cele mai folosite ingrediente în bucătărie. Nu doar pentru gust, ci și pentru valoarea lor nutrițională: calciul susține sănătatea oaselor, proteinele contribuie la menținerea masei musculare, iar produsele fermentate ajută flora intestinală.

Într-un stil de viață din ce în ce mai alert, în care trebuie să alegi rapid ce mănânci, contează să ai în frigider produse de bază care îți oferă flexibilitate și care sunt potrivite pentru toți cei din casă, indiferent de vârstă sau nevoi alimentare speciale.

Sana – gustul bun al meselor simple

Sana este una dintre cele mai iubite lactate fermentate din alimentația românească. E ușor de digerat, hrănitoare și versatilă: o poți savura simplu, cu o felie de pâine caldă, sau ca parte dintr-un prânz tradițional. Este perfectă în combinație cu mămăligă, cu sarmale de post, dar și alături de o salată de cartofi cu ceapă verde și mărar. Mai ales când îți dorești mese ușoare, sana poate înlocui cu succes o masă grea, fără să simți că ai făcut vreun compromis.

Smântâna – secretul din spatele rețetelor de acasă

Indiferent dacă ești genul care gătește „după ochi” sau urmezi rețetele la virgulă, smântâna rămâne un ingredient care dă gust și textură preparatelor. O lingură de smântână face ciorbele mai cremoase, sosurile mai fine, iar deserturile mai pufoase. Este nelipsită din preparatele românești, de la papanași, la tocănițe, la salate orientale. Iar când smântâna este de calitate, rezultatul chiar se simte în farfurie.

Laptele fără lactoză – pentru cei care au nevoie de o alternativă

Tot mai mulți români caută produse adaptate unui stil de viață modern, cu restricții alimentare sau intoleranțe. Laptele fără lactoză este una dintre cele mai populare alegeri, fiind o alternativă gustoasă pentru cei care vor să evite disconfortul digestiv, dar fără să renunțe la gustul de lapte adevărat. Îl poți folosi la cafea, la cereale, la clătite sau pur și simplu ca gustare între mese. Este ideal atât pentru copii, cât și pentru adulții care vor să continue să consume lactate, fără compromis.

Produse bune, la preț bun

Să mănânci bine nu trebuie să fie un lux. Între 3 și 16 septembrie, produsele Boni de tot, sana, smântâna și laptele fără lactoză, sunt disponibile în magazinele PENNY la prețuri speciale. Dacă nu le-ai încercat până acum, e momentul ideal să le adaugi pe lista de cumpărături și să le integrezi în meniul zilnic.

Iar dacă vrei să descoperi și mai multe gusturi Boni de tot, ai la îndemână smântână, iaurt, lapte cu diferite conținuturi de grăsime, sana, kefir, brânzeturi și cașcaval pentru toate rețetele tale preferate.

