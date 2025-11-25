3 simptome alarmante pentru care te programezi urgent la Hereditas, cabinet de neurologie din Suceava

Afecțiunile neurologice reprezintă o problemă de sănătate care a cunoscut o creștere, chiar și în rândul persoanelor tinere.

Stilul de viață tot mai solicitant, alimentația precară, lipsa unui program de somn adecvat, toate acestea, împreună cu înaintarea în vârstă, sunt doar câteva dintre cauzele care contribuie la apariția afecțiunilor neurologice.

Fiindcă prevenția joacă un rol esențial în menținerea sănătății neurologice, un cabinet neurologie Suceava oferă pacienților în această direcție oportunitatea de a beneficia, nu doar de tratamente adaptate nevoilor tale, dar și de sfaturi și recomandări pentru un stil de viață care să ajute la sprijinirea sănătății neurologice și astfel la reducerea riscului de îmbolnăvire.

Pentru a oferi o viziune mai clară asupra momentului în care ar trebui să apelezi la un consult neurologic, iată câteva simptome care nu trebuie ignorate, deoarece pot reprezenta manifestări a unor boli ce țin de sistemul nervos. Printre acestea se enumeră:

Dureri de cap persistente sau migrene

Durerile care ar putea semnala o afecțiune, nu sunt cele tipice care apar în timpul unei perioade mai aglomerate la locul de muncă sau cauzate de deshidratare sau din cauza unui episod solicitant din punct de vedere emoțional. Durerile care ar putea semnala o astfel de problemă, sunt mai degrabă de tipul celor persistente, care apar dintr-o dată, aleatoriu, și care nu te lasă în pace pentru multe ore.

Cu atât mai mult ar trebui să vizitezi un medic neurolog, dacă aceste dureri sunt însoțite și de alte simptome, cum ar fi greața, amorțeală a corpului sau tulburările de vedere.

Tulburările de memorie sau dificultățile în concentrare

Acest tipuri de manifestări pot apărea și în contextul stresului, dar necesită atenție, deoarece pot reprezenta și debutul unor afecțiuni neurocognitive, mai ales la persoanele cu vârsta de peste 50 de ani. Consultarea și diagnosticarea timpurie permit stabilirea unui plan de monitorizare și intervenție adaptate nevoilor pacientului.

Slăbiciunea musculară sau amorțelile

Acest tip de manifestări indică mai adesea faptul că nervii care transmit semnale către mușchi nu funcționează în parametrii normali. Inițial, simptomele pot apărea ocazional și pot fi trecute cu vederea. Însă, dacă nu se iau măsuri, cu tipul, acestea se pot accentua și pot duce la dificultăți până și în realizarea unora dintre mai simple activități, precum ridicarea de obiecte, mersul normal sau chiar menținerea echilibrului.

Aceste semnalmente, pot avea diverse cauze, cum ar fi oboseala, o poziție incorectă la birou sau în timpul somnului, până la afecțiuni neurologice care necesită o evaluare de specialitate.

Recomandările pentru pacienții care aleg să meargă la neurolog

Pentru a beneficia de o consultație neurologică completă și eficientă, specialiștii recomandă pregătirea în prealabil prin conștientizarea următorilor factori:

Notează tipul de simptome observate, timpul când acestea apar, pentru cât timp, și cât sunt de frecvent;

Pregătește istoricul medical, ce tratamente urmezi sau ai urmat, boli anterioare și investigații recente;

Informează medicii în legătură cu orice traumatisme recente, chiar dacă par insignifiante;

Pune întrebări cu privire la investigații suplimentare, fiindcă în funcție de simptome medicul neurolog poate recomanda RMN, CT, EMG sau alt tip de teste.

Confruntați cu un stil de viață tot mai alert, solicitant și stresant, este esențial să ne tratăm cu atenție și să facem din sănătatea neurologică o prioritate. Factori care la prima vedere par minori, poate pentru unii dintre noi rutinieri, precum durerile persistente de cap, tulburările de memorie sau amorțelile, nu trebuie ignorate.

Aceste mici tulburări pot semnala, de fapt, probleme mai complicate, care necesită o evaluare de specialitate – te poți programa în acest sens la Clinica Hereditas Suceava.

Specialiștii subliniază importanța unui diagnostic timpuriu bazat pe investigații detaliate și a pregătirii atente a istoricului medical, pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Indiferent de vârstă, sau de istoricul medical, dacă te regăsești într-una din situațiile enumerate mai sus, o programare pentru o investigație de specialitate trebuie să reprezinte o prioritatea pentru viitorul apropiat.

Articol susținut de Clinica Hereditas Suceava