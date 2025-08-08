300 de kilograme de brânză de la o stână izolată din Broșteni, recuperate cu elicopterul Black Hawk / Cum a decurs misiunea

Aproximativ 300 de kilograme de brânză a ciobanilor din Munții Broștenilor au fost preluate, joi, cu un elicopter SMURD Black Hawk, de către autoritățile din județul Suceava, conform Prefecturii Suceava. Gestul a venit în timpul unor misiuni aeriene de recunoaștere și sprijin în zona puternic afectată de inundații, în urmă cu două săptămâni.

Într-o postare pe Facebook, Prefectura Suceava a anunțat că autoritățile au desfășurat, joi, o misiune de monitorizare și recunoaștere aeriană a zonelor care sunt izolate, în zona Broșteni, afectată de inundații. În urma misiunii, nu s-au identificat zone care să prezinte risc pentru populație, mai spun autoritățile.

În sprijinul stânelor în zone greu accesibile, din cauza fenomenelor meteo, au fost distribuite către ciobani alimente, unelte, materiale necesare.

De asemenea, dintr-o astfel de stână, au fost preluate aproximativ 300 de kilograme de brânză, cu elicopterul Black Hawk, pentru a preveni degradarea lor și sprijinirea activității ciobanilor.

Câte localități sunt afectate de inundații

308 locuințe sunt afectate de inundații și au nevoie de sprijin, transmite Prefectura Suceava, cele mai multe fiind în Broșteni (236), urmat de Stulpicani (50 de locuințe), Ostra (20 de locuințe) și câte o locuință în Gura Humorului și Udești. Valoarea totală aproximată pentru repararea acestora este de 5.659.393 de euro.

Evaluarea pagubelor din comuna Broșteni a fost transmisă de autoritățile din teren către Guvernul României. „Documentul a fost întocmit pe baza datelor transmise de comisiile de specialitate și urmează a fi înaintat Guvernului României, respectiv domnului Prim-ministru Ilie Bolojan, în vederea dispunerii măsurilor necesare de sprijin”, scrie instituția.

Pentru sprijinul populației, autoritățile au plasat joi 10 containere modulare, urmând ca astăzi și mâine să fie aduse încă 20. De asemenea, cinci tiruri, mai multe camione cu materiale de construcții și electrocasnice și 800.000 de lei au fost oferite de autoritățile din județul Bacău.