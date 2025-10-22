3,4 miliarde de oameni trăiesc în țări care plătesc mai mult pentru datoria publică decât pentru sănătate sau educație. Șeful ONU a tras un semnal de alarmă

Sistemul comercial internațional bazat pe reguli este în pericol, a declarat miercuri secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, pe fondul creșterii datoriilor, al taxelor vamale mari și al insecurității financiare pe care o resimt națiunile emergente, transmite AFP.

Guterres a declarat că 3,4 miliarde de oameni trăiesc în țări care cheltuiesc mai mult pentru serviciul datoriei decât pentru sănătate sau educație.

El a cerut costuri și riscuri de împrumut mai mici, precum și un sprijin mai rapid pentru țările care se confruntă cu dificultăți în materie de datorii.

„Datoria globală a crescut vertiginos. Sărăcia și foametea sunt încă prezente. Arhitectura financiară internațională nu oferă o plasă de siguranță adecvată pentru țările în curs de dezvoltare. Iar sistemul comercial bazat pe reguli este în risc de deraiere”, a declarat oficialul la Conferința ONU pentru Comerț și Dezvoltare de la Geneva.

Potrivit șefului ONU, comerțul și dezvoltarea se confruntă cu un „vârtej de schimbări” – trei sferturi din creșterea globală provine acum de la țările în curs de dezvoltare, comerțul cu servicii este în creștere, iar noile tehnologii stimulează economia globală.

Cu toate acestea, progresul este limitat de diviziuni geopolitice, inegalități, conflicte și criza climatică, a adăugat Antonio Guterres.

În plus, administrația președintelui american Donald Trump a impus taxe vamale extinse altor națiuni, declanșând tensiuni comerciale la nivel global.

„Un risc în creștere de războaie comerciale pentru bunuri”

Guterres a recunoscut că „protecționismul ar putea fi, în anumite situații, inevitabil”, dar, a subliniat el, „ar trebui măcar să fie rațional”.

Șeful ONU a avertizat că țările în curs de dezvoltare „continuă să fie defavorizate”, în condițiile în care incertitudinea crește, investițiile sunt în retragere, iar lanțurile de aprovizionare întâmpină „turbulențe”.

„Observăm un risc în creștere de războaie comerciale pentru bunuri”, în timp ce „tendințele cheltuielilor militare arată că investim din ce în ce mai mult în decese decât în ​​prosperitatea și bunăstarea oamenilor”.

În fața acestor pericole, Guterres a subliniat patru priorități pentru acțiunea internațională: un „sistem comercial și de investiții global echitabil”, finanțare pentru țările în curs de dezvoltare, tehnologie și inovare pentru stimularea economiei și alinierea politicilor comerciale la obiectivele climatice.

Secretarul general al ONU consideră, totodată, că instituțiile financiare globale au nevoie de reformă pentru a reprezenta mai bine nevoile țărilor în curs de dezvoltare. El a salutat eforturile menite să elimine decalajul digital dintre națiunile bogate și cele sărace.