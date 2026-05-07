7 mai 1986 – Hai, Steaua!

Se împlinesc 40 de ani de când am aflat că lumea e una și că noi avem un loc în ea.

Pe 7 mai 1986, când Steaua câștiga Cupa Campionilor Europeni, nu aveam o singură Europă. Și nici o singură lume nu aveam.

Eram divizați până la os. Iar regimul comunist, care îi guverna și pe români, reușise să construiască singurul zid din istorie care nu îi apăra pe proprii cetățeni de cei din afară, ci îi ținea prizonieri pe oameni, în țara lor. Ce definiție mai bună a falimentului poate exista?

Belodedici, fotbalistul din ambele victorii ale Estului

Sportul traversa, când și când, aceste granițe de sârmă ghimpată. La Sevilla, a făcut-o într-un fel misterios: a fost pentru prima oară când o echipă din Est a câștigat cel mai important trofeu al cluburilor. A fost Steaua București în 1986. Abia apoi a fost Steaua Roșie Belgrad, în 1991. La ambele câștigătoare estice ale Cupei Campionilor Europeni a jucat singurul fundaș central pe care nu l-am văzut vreodată degajând mingea la întâmplare: Miodrag Belodedici.

Până azi, adică vreme de 40 de ani de la victoria Stelei lui Emerich Ienei, nicio altă echipă din estul Europei nu a mai câștigat Champions League. Asta ca să conștientizăm dimensiunea reală a zilei astrale de 7 mai de la Sevilla ‘86.

