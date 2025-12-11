Sari direct la conținut
400 de camere video cu radar vor fi instalate pe drumurile din România. Anunțul făcut de Compania de Drumuri

Camere radar pe drumuri / Sursă: Антон Скрипачев | Dreamstime.com

„Siguranța rutieră intră în era digitală: instalăm 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi!”, a anunțat joi directorul Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Pentru reducerea numărului de accidente, pe lângă o infrastructură nouă, este nevoie și de impunerea disciplinei în traficul rutier, inclusiv cu ajutorul tehnologiei”, spune Cristian Pistol, directorul CNAIR.

El anunță că a fost transmis la Autoritatea de Achiziții Publice (ANAP) documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR, care prevede montarea a 400 de camere video cu radar și a echipamentelor necesare pentru monitorizarea traficului.

„După validarea documentației de către ANAP, vom lansa licitația publică pentru achiziția echipamentelor, a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de instalare. Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile (Programul Transport 2021-2027)”, spune Pistol.

Noul sistem integrat de management al traficului va permite:

  • monitorizarea vitezei și recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare,
  • verificarea deținerii rovinietei,
  • procesarea automată a datelor și a abaterilor de la conduita rutieră.

„În viitor, sistemul va putea fi adaptat pentru a alerta rapid echipajele de urgență în caz de incidente, va permite analiza traficului și verificarea deținerii ITP și RCA”, spune șeful CNAIR.

El susține, însă, că principalul obiectiv al sistemului e-SIGUR nu este sancționarea, „ci descurajarea comportamentelor agresive și periculoase la volan. Ne aliniem astfel Strategiei Naționale care urmărește reducerea drastică a numărului de victime pe șosele”.

