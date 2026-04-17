47 de femei și fete au fost ucise zilnic, în medie, în Gaza

O femeie pictează pe față copii palestinieni, în cadrul unui eveniment recreativ organizat pentru a le ridica moralul celor care trăiesc sub amenințarea atacurilor. Foto: Abed Rahim Khatib / Anadolu / AFP / Profimedia.

Cel puțin 47 de femei și fete au fost ucise zilnic, în medie, în timpul războiului din Gaza, potrivit unor date publicate vineri de agenția ONU pentru egalitate de gen, UN Women, care avertizează că decesele au continuat și la șase luni după intrarea în vigoare a unui armistițiu fragil, transmite Reuters.

Peste 38.000 de femei și fete au fost ucise în Gaza între octombrie 2023 și decembrie 2025, conform raportului realizat de aceeași agenție a Națiunilor Unite, specializată în promovarea egalității de gen.

Femeile și fetele au reprezentat o proporție a deceselor mult mai mare decât în conflictele anterioare din Gaza, a declarat Sofia Calltorp, responsabila pentru acțiune umanitară în cadrul UN Women, într-o conferință de presă la Geneva.

„Erau oameni care aveau visuri”, a adăugat ea.

Agenția și-a exprimat îngrijorarea că uciderea femeilor și fetelor a continuat și după armistițiul din octombrie, însă nu poate preciza numărul exact al victimelor, din cauza lipsei datelor defalcate pe criterii de gen.

Armistițiul din octombrie a pus capăt la doi ani de război la scară largă, însă a lăsat trupele israeliene în controlul unei zone depopulate care reprezintă mai mult de jumătate din Gaza, în timp ce Hamas a rămas la putere în fâșia îngustă de coastă rămasă.

Peste 750 de palestinieni au fost uciși de atunci, potrivit medicilor locali, în timp ce militanții au ucis patru soldați israelieni. Israelul și Hamas se acuză reciproc pentru încălcarea armistițiului.

Israelul afirmă că urmărește să prevină atacuri din partea Hamas și a altor grupări militante.

Agenția ONU pentru copii, UNICEF, a transmis vineri că minorii continuă să fie uciși și răniți într-un ritm alarmant în Gaza, cu cel puțin 214 decese raportate în ultimele șase luni.

Aproximativ un milion de femei și fete sunt strămutate în Gaza, potrivit UN Women.

„Distrugerile extinse ale infrastructurii au făcut aproape imposibil pentru femeile și fetele din Gaza să își acopere nevoile de bază, precum accesul la servicii medicale”, a declarat Sofia Calltorp.

Datele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată că peste 500.000 de femei nu au acces la servicii esențiale, inclusiv îngrijire prenatală și postnatală, precum nici la tratamentul infecțiilor cu transmitere sexuală.