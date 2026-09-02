5.000 de marinari americani au ajuns în Thailanda după 250 de zile pe apă, iar autoritățile au emis un avertisment

Portavionul american USS Abraham Lincoln, aflat în centrul unei polemici legate de condiţiile de viaţă de la bord după mai mult de nouă luni pe mare, inclusiv în războiul cu Iranul, a acostat miercuri în Thailanda pentru o escală, în Pattaya. Echipajului i s-a interzis să frecventeze cartierele rău famate ale orașului, iar poliția a făcut razii care au vizat prostitutatele.

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Cei aproximativ 5.000 de membri ai echipajului vor petrece un sejur în staţiunea litorală Pattaya, unde soldaţii americani în permisie obişnuiau să vină în timpul războiului din Vietnam.

USS Abraham Lincoln a acostat la nord de Pattaya pentru o perioadă de cinci zile de repaus şi recreere, până duminică, după 286 de zile petrecute pe mare, perioadă care a cuprins şi războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului pe 28 februarie, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Portavionul a plecat din California pe 21 noiembrie 2025, iniţial într-o misiune în Marea Chinei de Sud, de unde a fost redirecţionată către Orientul Mijlociu înainte ca Statele Unite şi Israelul să declanşeze războiul împotriva Iranului.

Relatările despre mâncarea insuficientă, problemele la instalaţiile sanitare şi nemulţumirile membrilor echipajului au stârnit critici în SUA. Potrivit publicaţiei de specialitate Navy Times, cel puţin doi marinari ar fi încercat să se sinucidă sărind peste bord.

Secretarul interimar al Marinei Statelor Unite, Hung Cao, a recunoscut că „un număr mic de cazuri legate de sănătatea mintală au fost tratate”, dar a insistat că nu s-au înregistrat decese printre membrii echipajului.

Marinarii americani primiți cu interdicții

Tinere localnice au defilat în ţinute marinăreşti, dar autorităţile din Pattaya au interzis echipajului accesul pe străzile cele mai rău famate ale oraşului, cunoscut şi pentru turismul sexual.

Militarilor americani le este de asemenea interzis să practice sporturi nautice, precum skijet-ul, şi să consume canabis, a avertizat primarul oraşului Pattaya, Poramase Ngampiches. Acesta a mai spus că autorităţile au luat recent măsuri severe împotriva lucrătoarelor sexuale, adăugând însă că acest lucru nu are nicio legătură cu sosirea navei.

În weekend au fost reținute între 40 și 50 de persoane suspectate de prostituție, scrie The Independent.

„Ne facem treaba cât putem de bine, dar este dificil”, a afirmat șeful poliției din Pattaya Anek Srathongyoo, care a arătat că prostituatele își pot oferi serviciile în spații publice fără ca autoritățile să afle.

Deși prostituția este ilegală în Thailanda, industria sexuală este vizibilă în marile orașe turistice, precum Bangkok sau Pattaya.

„Ar ajuta la stimularea economiei”

Pe de altă parte, autoritățile locale speră ca marinarii de pe „Abraham Lincoln” speră să contribuie la revirimentul economic al orașului. Primaul Poramase Ngampiches a estimat că un marinar ar putea cheltui echivalentul în baht între 30 și 90 de dolari pe zi, în funcție de locul în care înnoptează, în oraș sau pe portavion.

„Ar ajuta la stimularea economiei din Pattaya pe termen scurt”, a spus Poramase. Însă o parte din bani s-ar putea duce către zona de divertisment nefiscalizată. În urmă cu un deceniu, FBI spunea că Pattaya este „una dintre cele mai mari destinații din lume pentru turismul sexual”.

„Un risc pentru sănătatea și siguranța publică, pentru că sosirea unui mare număr de clienți poate crește probabilitatea exploatării sexuale și a răspândirii bolilor cu transmitere sexuală”, a declarat Pipatpong Fakfare, profesor asociat la Universitatea din Bangkok.

Impactul economic asupra orașului poate varia și în funcție de numărul celor care vor alege să meargă până în capitala Bangkok, însă oamenii de afaceri din Pattaya sunt optimiști.

„Când am auzit că o navă militară a SUA va ancora în Pattaya, asta a devenit o sursă de speranță pentru noi. Locuiesc în Pattaya de peste 20 de ani, dar niciodată nu am avut un an mai slab ca acesta”, spune Lisa Hamilton, președinta unei asociații de business din Pattaya.