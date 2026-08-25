Unde va merge portavionul Abraham Lincoln după un record de zile pe mare: „Pentru odihnă și recreere”

Nava „Abraham Lincoln” va acosta în Thailanda săptămâna viitoare, a declarat marți un oficial thailandez, informația venind după ce portavionul american a stat foarte mult timp în misiune în Orientul Mijlociu și în urma unor informații privind probleme de sănătate mintală și deteriorarea condițiilor de viață la bord, transmite Reuters.

„Abraham Lincoln”, care a părăsit Orientul Mijlociu sâmbătă, nu a mai făcut escală într-un port de mai mult de ⁠200 de zile, stabilind un record modern pentru numărul de zile consecutive petrecute pe mare, potrivit unor parlamentari democrați.

De obicei, misiunile navale durează între șase și nouă luni, dar în perioadele de conflict, acestea pot fi prelungite.

Nava, care are la bord aproximativ 5.000 de marinari și pușcași marini, se va afla în Thailanda „pentru odihnă și recreere după lunga călătorie pe mare”, a spus oficialul, care a cerut să nu i se dezvăluie numele.

Purtătorii de cuvânt ai Marinei thailandeze și ai Ambasadei SUA la Bangkok nu au răspuns imediat la solicitarea de declarații.

Nava a părăsit portul său de origine, San Diego, în noiembrie și a fost redirecționată ulterior către Orientul Mijlociu pentru a sprijini operațiunile militare ale SUA în războiul cu Iranul.

Armata americană a anunţat joi sosirea unui nou portavion în Orientul Mijlociu, care înlocuieşte portavionul USS Abraham Lincoln.

Două publicații specializate în domeniul militar, „Navy Times” și „Stars and Stripes”, au scris luna aceasta tentative de sinucidere și scăderea moralului la bordul navei. Abraham Lincoln a fost calificat drept „o închisoare plutitoare” din cauza condițiilor de la bord.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că aceste materiale „au prezentat în mod complet eronat” condițiile de la bord.

Thailanda este singurul partener al Statelor Unite din Asia de Sud-Est continentală, fiind aliat prin tratat din 1954 și aliat major non-NATO din 2003. Forțele armate ale celor două țări mențin relații strânse.