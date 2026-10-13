5 cărți care te ajută să înțelegi internetul mai bine, în newsletter-ul Good Tech de pe 14 octombrie

În ediția de mâine a newsletter-ul Good Tech, veți găsi cinci cărți care privesc internetul din unghiuri diferite. Nu sunt toate despre tehnologie și nici nu trebuie citite ca niște manuale despre cum funcționează Facebook, TikTok sau Google. Împreună însă spun o poveste destul de bună despre cum am ajuns aici. Pentru a citi newsletter-ul trebuie să vă abonați.

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Am tot mai frecvent în cap o poză de care dau din când în când pe net. E o fotografie cu un birou al unui adolescent din anii 2000, cu un PC, unitate centrală, boxe, tastatură, mouse cu fir etc. Tot tacâmul. E un birou mare, cu multe compartimente, un birou necesar ca să cuprindă toate componentele unui PC. Și de obicei poza vine însoțită de textul „Mai țineți minte când internetul era un loc?”.

Realitatea e că internetul nu mai e de mult un loc. E întreg mediul înconjurător. Nu mai există „viața reală” și mediul online. Mediul online e viața reală. Îl folosim ca să muncim, ca să ne informăm, să ascultăm muzică, să ne găsim parteneri, să facem cumpărăturile etc.

Deși petrecem atât de mult timp online și internetul a devenit o parte integrantă a vieții noastre de zi cu zi, vorbim totuși de o tehnologie care s-a dezvoltat rapid în ultimii 20+ ani și pe care abia începem să o înțelegem cu adevărat.

Știm că algoritmii ne recomandă conținut, dar mai puțin despre cum ne schimbă gusturile. Știm că rețelele sociale ne pot afecta atenția, dar e mai greu de separat ce e știință reală și ce e, de fapt, doar un mit.

Pentru ediția de mâine a newsletter-ul Good Tech, am ales cinci cărți care privesc internetul din unghiuri diferite. Nu sunt toate despre tehnologie și nici nu trebuie citite ca niște manuale despre cum funcționează Facebook, TikTok sau Google. Împreună însă spun o poveste destul de bună despre cum am ajuns aici: de la creier și atenție, la limbaj, muzică, radicalizare și cultura online.