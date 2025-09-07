5 la 1. Bilanțul noilor Forțe de Asalt, inființate de șeful armatei ucrainene, în fața rușilor pe cel mai fierbinte sector de front

Generalul-colonel Oleksandr Sîrskîi, în tranșee, pe o poziție aflată la nord de capitala Kiev, Ucraina, 29 martie 2022. Sursa foto: Vadim Ghirda / AP / Profimedia

Forțele ucrainene au cedat 5 kilometri pătrați, dar au recâștigat controlul asupra a 26 de kilometri pătrați în sectorul Pokrovsk din regiunea Donețk, a anunțat sâmbătă, pe Facebook, comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, relatează The Kyiv Independent.

De-a lungul verii, trupele Moscovei și-au concentrat cele mai mari eforturi în jurul orașului Pokrovsk, trimițând unități de sabotaj și recunoaștere care au pătruns temporar în oraș, dar au fost respinse. Sîrskîi a precizat că numai săptămâna trecută armata ucraineană a respins circa 350 de atacuri în zonă.

„Aici Rusia și-a adunat cea mai mare grupare ofensivă, încercând să spargă liniile noastre de apărare”, a declarat generalul ucrainean.

Un scenariu similar s-a produs la Dobropillia, unde rușii au avansat spectaculos la început de august prin tactici de infiltrare, dar terenul pierdut a fost recâștigat în mare parte de armata ucraineană.

Deși Ucraina se află de aproape doi ani într-o postură defensivă strategică pe frontul de est, tot mai multe contraatacuri sunt raportate. Acestea sunt conduse în principal de Forțele de Asalt, noua ramură militară creată de Sîrskîi pe 18 august.

În primele zile din septembrie, Regimentul 425 Asalt „Skelia” a anunțat că a eliberat două sate de lângă Pokrovsk – Novoekonomichne și Udachne – de sub ocupația rusă.

Rusia își intensifică atacurile terestre în estul Ucrainei, încercând să cucerească Pokrovsk, un nod logistic strategic. Avansurile din regiune îi pot oferi Kremlinului un avantaj în eventualele negocieri de pace, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, presează pentru un acord de încetare a războiului.