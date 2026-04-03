5 numiri într-o zi la Guvern: secretari detașați cu repetiție în ministere / Finul Noricăi Nicolai revine a treia oară în aceeași funcție

Teodor Dulceață, Florea Damian, Adrian-Daniel Găvruță și Sorin Ștefan Decă au fost numiți prin detașare, printr-o serie de decizii publicate vineri seara în Monitorul Oficial, secretari adjuncți în diferite ministere din Guvern. Deciziile au fost semnate de premierul Ilie Bolojan.

Teodor Dulceață a fost numit secretar general adjunct în Ministerul Mediului. El a fost detașat din funcția de director adjunct în cadrul Direcției Control din Departamentul pentru Lupta Antifraudă. El pleacă din această funcție la Ministerul Mediului prin detașare pentru o perioadă de 6 luni, conform deciziei semnate de Ilie Bolojan.

Revenit a doua oară pe funcție

Teodor Dulceață, finului Noricăi Nicolai și apropiatului Grațielei Gavrilescu, a mai fost numit, în 2022, la acea vreme de premierul Ciucă, în funcția de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Era și atunci o revenire pe această poziție, după ce mai ocupase această poziție în 2021.

Prima sa funcție în Executiv a ocupat-o în mandatul lui Ponta, la Corpul de Control al Guvernului. După aceea, cariera lui Teodor Dulceaţă a fost legată de Grațiela Gavrilescu (PSD, respectiv PUSL), el mergând ca secretar general la Relaţia cu Parlamentul și apoi la Ministerul Mediului, scria HotNews în 2022.

Numire cu repetiție și la Ministerul Transporturilor

Premierul Ilie Bolojan l-a numit cu aceeași ocazie secretar general în Ministerul Transporturilor pe Adrian-Daniel Găvruță. El este numit aici pentru o perioadă de șase luni prin detașare, din funcția de șef serviciu pe care o ocupă Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, conform documentului publicat în Monitorul Oficial.

Libertatea scria în 2021 că Găvruță era și atunci secretar general adjunct în Ministerul Transporturilor. Tot atunci, el ocupa și funcția de președintele Consiliului de Administrație al Poștei Române.

„Cum ajunge să fie promovat de PSD ca înalt funcționar public și apoi numit de PNL într-o poziție strategică la conducerea Ministerului Transporturilor este una dintre multele întrebări care merită un răspuns din partea liderilor PNL”, scria Valeriu Nicolae în Libertatea în 2021, care nota că Adrian-Daniel Găvruță a lucrat toată viața la stat.

Revenire la Ministerul Educației

Prin aceeași serie de decizii de vineri, premierul Ilie Bolojan a numit un secretar general adjunct și la Ministerul Educației, pe Sorin Ștefan Decă. El vine în această poziție, prin detașare, timp de șase luni, din funcția de director general al Direcției Generale pentru Implementarea PNRR.

Decă a fost în trecut și la Ministerul Mediului. DC News scria în aprilie 2025 că Decă fusese proaspăt numit exact în aceeași funcție primită vineri din partea premierului Ilie Bolojan. Diferența este că atunci numirea fusese făcută de premierul Marcel Ciolacu.

În 2023, Edupedu nota că și atunci Decă era secretar general adjunct al instituției și era omul cu al doilea cel mai mare salariu din Ministerul Educației.

Fost deputat PSD și din partea partidului lui Dan Voiculescu, numit în Guvern

Printr-o decizie luată tot vineri, premierul Bolojan l-a numit secretar general adjunct în Ministerul Culturii pe Damian Florea. Detașarea, teoretic de 6 luni conform documentului, este însă una cu repetiție, spun surse, pentru HotNews.

„Damian Florea este secretar general adjunct la Ministerul Culturii, fără întrerupere, dacă memoria nu mă înșală, din mandatul premierului Cîțu”, au declarat surse din Ministerul Culturii pentru HotNews.

Conform documentului semnat de Bolojan, Florea este numit în această funcție prin detașare din funcția de consilier parlamentar la Direcția Secretariat general din cadrul Senatului României.

Florea a fost parlamentar timp de 16 ani, din 2004 până în 2020. Primele trei mandate a făcut parte din Partidul Conservator, al lui Dan Voiculescu. Ultimul mandat de parlamentar l-a obținut în schimb pe listele PSD, conform datelor de pe site-ul Camerei Deputaților.

Numire și în cabinetul Oanei Gheorghiu

Cea de-a cincea numire făcută vineri de premierul Ilie Bolojan este pentru cabinetul vicepremierei Oana Gheorghiu. Aurel-Cătălin Giulescu a fost numit consilier de stat. Giulescu a fost până acum director general în cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, conform datelor disponibile pe site-ul instituției.

Numirea lui Aurel-Cătălin Giulescu nu a fost făcută prin detașare și, deci, este o numire pe perioadă nedeterminată.