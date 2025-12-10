5 pași mici care îți fac locuința mai eficientă energetic și îți scad facturile

În fiecare iarnă apar aceleași întrebări: unde se duce energia din locuință, de ce cresc facturile și ce poți face ca să nu mai plătești mai mult decât e nevoie. Pentru mulți oameni, eficiența energetică pare un proiect prea complicat, prea tehnic sau ceva care începe doar cu renovări prea costisitoare. Realitatea e complet diferită: primele schimbări nu țin de buget, ci de obiceiuri.

Cele mai mari pierderi vin adesea din lucruri mici, pe care le facem zilnic fără să ne dăm seama. Iluminatul ineficient, aparatele lăsate în stand by, camerele supraîncălzite sau ferestre neetanșate sunt doar câteva dintre sursele care ridică factura mai mult decât ar trebui. Asta înseamnă că și soluțiile sunt, de multe ori, la îndemână.

În acest video am strâns cinci pași simpli, explicați pe înțelesul tuturor, care te ajută să reduci consumul imediat. De la becuri LED la etanșarea ferestrelor și verificarea aparatelor vechi, fiecare pas are efect rapid și poate fi aplicat în orice locuință. Sunt setări minore, dar cu impact real într-o lună obișnuită de toamnă-iarnă.

Iar dacă vrei să înțelegi mai bine cum funcționează energia în locuința ta și care sunt prioritățile reale, SHIFT Hub îți oferă ghiduri clare, realizate împreună cu InfoClima și ECONOS. Acolo găsești explicații, studii de caz și pași concreți care te ajută să iei decizii informate, fără presiune și fără investiții inutile.

SHIFT Hub este platforma ING care îți traduce eficiența energetică în pași simpli pentru acasă. Găsești articole, ghiduri, clipuri video și studii de caz realizate alături de InfoClima și ECONOS, ca să înțelegi etichetele energetice, să îți ordonezi prioritățile și să reduci consumul în mod inteligent.

Articol susținut de ING Bank