5 semne că durerea de spate nu trebuie ignorată și 2 investigații care pot evita o operație

Multe dintre deformările vertebrale și dezechilibrele posturale se văd mai bine atunci când pacientul este examinat în picioare decât atunci când stă culcat Sursa foto: Shutterstock

Durerile de spate sunt frecvente și pot avea multe cauze, de la statul prea mult pe scaun și până la boli oncologice. De aceea, identificarea reală a cauzei este foarte importantă. Ortospine și Ortoleg sunt două investigații imagistice radiologice moderne în evaluarea precisă a coloanei vertebrale și a membrelor inferioare, foarte importante în ortopedia pentru adulți dar și pentru copii. Și asta pentru că multe dintre deformările vertebrale și dezechilibrele posturale se văd mai bine atunci când pacientul este examinat în picioare decât atunci când stă culcat, ne-a explicat dr. Andreea Dafinescu, medic specialist în Radiologie și imagistică medicală în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria. Specialistul explică beneficiile acestor două investigații radiologice complementare în stabilirea diagnosticului corect și evitarea intervențiilor terapeutice care nu sunt necesare.

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Hotnews.ro: Durerile de coloană vertebrală sunt foarte frecvente. Cum ne dăm seama că o durere de spate nu ar trebui ignorată si se impune prezentarea la medic?

Dr. Andreea Dafinescu: Majoritatea durerilor de spate (fie că vorbim de zona de jos sau de zona de mijloc a spatelui) apar din cauze mecanice – cum ar fi postura greșită. Totuși, există anumite semnale de alarmă care impun evaluare medicală și, adesea, investigații imagistice suplimentare. Acestea includ în special:

– durerea persistentă mai mult de 4-6 săptămâni sau progresivă;

– durerea intensă, nocturnă;

– cea asociată cu apariția unui deficit neurologic sau cu antecedente de traumatism semnificativ;

– asocierea de simptome precum febră, transpirații nocturne;

– scăderea ponderală inexplicabilă, stare generală alterată, istoric oncologic.

În aceste situații, este important să excludem cauze structurale majore, precum fracturile vertebrale, afecțiunile degenerative avansate, patologia tumorală, infecțioasă sau compresiunile neurologice.

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Ce este Ortospine și ce beneficii aduce unui pacient, comparativ cu alte metode de investigație imagistică a coloanei vertebrale?

Ortospine reprezintă o investigație imagistică specializată, efectuată în ortostatism (în picioare, sub acțiunea propriei greutăți), care oferă imagini bidimensionale ale coloanei vertebrale în întregime. Spre deosebire de radiografiile segmentare convenționale, aceasta oferă o imagine completă a coloanei vertebrale și a relației sale cu bazinul și membrele inferioare. Principalul avantaj constă în evaluarea alinierii spinale în condiții funcționale reale, sub acțiunea gravitației. Spre deosebire de RMN sau CT, care sunt efectuate în poziția culcat, Ortospine evidențiază modificările de statică și de echilibru spinal care apar în poziția de încărcare. Acest aspect fiind esențial deoarece multe deformări vertebrale și dezechilibre posturale pot fi subestimate atunci când pacientul este examinat în poziția culcată.

Beneficiul major pentru pacient constă în obținerea unei imagini funcționale a aparatului locomotor, ce permite analizarea modului în care întregul sistem osteoarticular se comportă sub acțiunea gravitației, permite medicului să vadă exact cum încearcă corpul să compenseze o postură greșită pentru a evita durerea. Acest lucru permite o înțelegere mai precisă a cauzei simptomelor și o planificare terapeutică mai aproape de cea corectă.

Când este indicată investigația și în ce tipuri de afecțiuni?

Indicațiile principale includ scoliozele și monitorizarea evoluției acestora, cifozele și alte deformări vertebrale, monitorizarea evoluției deformărilor degenerative vertebrale, durerea cronică de spate asociată tulburărilor de statică vertebrală, cât și ca etapă în planificarea tratamentului ortopedic sau chirurgical.

Ce este Ortoleg și când este recomandată o astfel de investigație?

Ortoleg este o investigație radiografică panoramică a membrelor inferioare efectuată în ortostatism (în picioare), care permite evaluarea globală a alinierii membrelor inferioare în condiții de încărcare fiziologică. Examinarea oferă posibilitatea analizei concomitente a bazinului, șoldurilor, genunchilor și gleznelor, precum și a raporturilor biomecanice dintre acestea. Spre deosebire de radiografiile convenționale segmentare, Ortoleg permite aprecierea axului mecanic al membrului inferior pe întreaga sa lungime, identificarea și cuantificarea deformărilor axiale, precum și măsurarea precisă a eventualelor discrepanțe de lungime ale membrelor inferioare.

Investigația este recomandată pentru a evalua picioarele strâmbe (picioare în formă de O sau în formă de X), deformărilor femurale sau tibiale congenitale ori dobândite și tulburărilor de creștere la copii și adolescenți. De asemenea, are un rol important în patologia degenerativă a șoldului și genunchiului, precum și în planificarea preoperatorie a osteotomiilor corective și a artroplastiilor.

Cum trebuie să se pregătească un pacient pentru aceste investigații?

Pregătirea pentru investigațiile Ortospine și Ortoleg este minimă. Nu este necesară administrarea de substanță de contrast, nu există restricții alimentare și nu sunt necesare analize prealabile. Pacientul trebuie să poată menține poziția ortostatică pe durata examinării și este recomandată îndepărtarea obiectelor metalice sau a accesoriilor vestimentare care pot afecta calitatea imaginii. De asemenea, se recomandă ca pacientul să anunțe despre prezența unor eventuale pompe de insulină sau aparate de monitorizare pentru a evita deteriorarea acestora prin expunerea la radiații. În funcție de protocolul centrului, pacientul poate fi rugat să poarte un echipament adecvat examinării pentru a permite o vizualizare optimă a reperelor anatomice.

Există și contraindicații de care ar trebui să ținem cont?

Contraindicația principală este sarcina, în special în primul trimestru, situație în care indicația trebuie analizată individual, conform principiului justificării expunerii la radiații ionizante. Astfel, examinarea se efectuează doar dacă beneficiul diagnostic depășește riscul potențial asociat expunerii la radiații. De asemenea, investigația poate fi limitată sau dificil de realizat la pacienții care nu pot sta în picioare.

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Care sunt limitele acestor investigații și care sunt testele complementare necesare pentru un diagnostic corect al afecțiunilor coloanei/articulațiilor?

Ortospine și Ortoleg sunt metode radiografice dedicate evaluării alinierii globale a coloanei vertebrale și, respectiv, a membrelor inferioare. Deși au valoare ridicată în analiza parametrilor de statică și biomecanică, aceste investigații nu permit evaluarea țesuturilor moi, respectiv discuri intervertebrale, ligamente, meniscuri, cartilaj articular sau musculatură.

De asemenea, nu oferă informații directe privind măduva spinării sau rădăcinile nervoase și nu pot caracteriza procese inflamatorii, infecțioase sau tumorale ale țesuturilor moi.

În plus, integrarea în contextul clinic si corelarea consultului medical de specialitate contribuie semnificativ la obținerea unui diagnostic corect.

De la ce vârstă și până la ce vârstă pot fi făcute aceste investigații? Se pot face și copiilor? În ce tipuri de afecțiuni?

Ortospine și Ortoleg sunt investigații aplicabile pe întreg spectrul de vârstă cu indicații diferențiate în funcție de patologia și etapa de dezvoltare. Sistemele moderne de imagistică permit achiziții cu doză redusă de radiații, ceea ce face posibilă monitorizarea la copii și la cei cu deformări evolutive, fără a compromite principiile de siguranță radiologică.

La copii și adolescenți, indicația este frecventă în patologia de creștere și în deformările axiale în evoluție. Cele mai relevante situații includ monitorizarea progresiei în scolioza idiopatică, cifozele de creștere (inclusiv boala Scheuermann), inegalități de lungime ale membrelor inferioare congenitale sau dobândite, deformări în plan frontal (varus/valgus), asimetrii pelvine și tulburări de statică în perioada de creștere accelerată, cât și în planificarea tratamentului ortopedic sau chirurgical corectiv. În această grupă de vârstă, rolul principal este evaluarea evolutivă și identificarea precoce a dezechilibrelor ce pot evolua.

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Cât de mult schimbă un diagnostic Ortospine sau Ortoleg planul terapeutic sau chirurgical? Ne puteți da un exemplu de caz în care imaginile obținute au evitat o eroare de tratament?

Impactul Ortospine și Ortoleg asupra deciziei terapeutice poate fi substanțial, în special în patologia deformativă și în chirurgia reconstructivă. Deciziile terapeutice moderne nu se bazează exclusiv pe prezența unei deformări, ci pe analiza echilibrului global al pacientului. În esență, valoarea acestor investigații constă în trecerea de la o evaluare segmentară, la o analiză biomecanică globală, parametrii obținuți prin Ortospine sau Ortoleg putând modifica indicația terapeutică, amploarea unei intervenții, diagnosticul inițial și, în unele cazuri, chiar necesitatea intervenției chirurgicale.

Există situații în care datele obținute prin aceste investigații modifică fundamental conduita, de exemplu, cazurile tipice întâlnite în practică fiind acelea în care adolescenți diagnosticați inițial ca având modificări scoliotice vertebrale structurale, la evaluarea în ortostatism prin Ortospine și Ortoleg prezintă, de fapt, o deformare vertebrală predominant compensatorie, secundară unei inegalități de membre inferioare, astfel corectarea discrepanței de lungime prin suport plantar putând contribui la reducerea semnificativă a asimetriei vertebrale.

În acest context, utilizarea exclusivă a unei imagistici segmentare a coloanei ar fi putut conduce la o supraevaluare a severității scoliozei și la o indicație terapeutică excesivă la nivel vertebral, în timp ce evaluarea globală prin Ortospine și Ortoleg a permis identificarea cauzei primare și evitarea unei intervenții inutile sau disproporționate.

Unde în Regina Maria există o aparatură de acest gen și se pot face cele două investigații?

Rețeaua Regina Maria dispune de aparatură dedicată pentru realizarea investigațiilor de tip Ortospine și Ortoleg în mai multe centre de imagistică din București și din țară. Deoarece infrastructura se poate extinde în timp, disponibilitatea investigațiilor Ortospine și Ortoleg poate fi verificată prin intermediul call-center-ului sau pe site-ul oficial al rețelei, unde informațiile sunt actualizate permanent.

Articol susținut de Regina Maria