50 de obiceiuri mici care te ajută să crești un copil fericit și pregătit pentru viață

Dimineața îl grăbești să se îmbrace, la prânz îi amintești să spună „mulțumesc”, iar seara negociați încă zece minute înainte de culcare. Între toate acestea, încerci să-l înveți să fie independent, să aibă încredere în el, să-i respecte pe ceilalți și să nu se descurajeze la primul eșec. Uneori, ai impresia că fiecare decizie pe care o iei ca părinte ar putea influența omul care va deveni. Din fericire, nu trebuie să faci lucruri spectaculoase pentru a avea o influență pozitivă asupra dezvoltării copilului. Felul în care reacționezi când greșește, timpul pe care i-l acorzi, regulile pe care le stabilești și exemplul pe care i-l oferi în fiecare zi pot conta mai mult decât orice metodă complicată de parenting.

Într-un articol publicat de Parents.com și revizuit de psihologul pediatru Ann-Louise T. Lockhart sunt reunite 50 de recomandări pentru părinți, care nu reprezintă o listă de obligații pe care trebuie să le bifezi zilnic. Unele ți se vor potrivi acum, altele vor deveni utile pe măsură ce copilul crește, iar câteva vor avea nevoie de adaptări în funcție de personalitatea și dezvoltarea lui. Poate că astăzi reușești doar să-l asculți zece minute fără să te uiți la telefon sau să nu intervii imediat când ceva nu îi iese.

Cum stabilești limite fără să-i îngrădești independența?

1. Fii adultul care stabilește regulile. Copiii au nevoie de libertate, dar și de predictibilitate. Când știu ce este permis, ce nu este permis și de ce, le este mai ușor să se orienteze într-o lume pe care încă învață să o înțeleagă. O limită spusă calm și respectată consecvent oferă mai multă siguranță decât o interdicție schimbată de la o zi la alta.

2. Lasă-l să facă singur lucrurile de care este capabil. Dacă poate să-și pună jucăriile la loc, să-și ducă farfuria la chiuvetă sau să se îmbrace, nu te grăbi să faci tu toate acestea. Chiar dacă durează mai mult și rezultatul nu este perfect, fiecare sarcină îndeplinită îi întărește sentimentul că se poate descurca.

3. Nu interveni imediat când întâmpină o dificultate. Când nu reușește să construiască un turn din cuburi sau se supără pentru că un joc nu îi iese, primul impuls poate fi să rezolvi tu problema. Încearcă să-i oferi puțin timp să găsească o soluție. Poți rămâne lângă el, îl poți încuraja și ajuta dacă are nevoie, fără să-i iei din mână fiecare provocare.

4. Folosește disciplina pentru a-l învăța, nu pentru a-l pedepsi. Scopul regulilor nu este să obții ascultare cu orice preț, ci să-l ajuți să înțeleagă consecințele comportamentului său. Când lovește, de exemplu, are nevoie să afle că lovitul nu este acceptabil, dar și ce poate face atunci când este furios.

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