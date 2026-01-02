7 semnale subtile de alarmă la copii, ce pot ascunde probleme medicale serioase

Durerile de creștere debutează, de obicei, în jurul vârstei de 3-4 ani, apoi reapar între 8-12 ani, deoarece acestea sunt perioade accelerate de creștere a sistemului osos al copilului/Foto: Shutterstock



Copiii se îmbolnăvesc des, ceea ce este înțeles ca fiind parte din procesul normal de creștere și construire a imunității. O tuse ușoară, o burtică deranjată sau o febră ușoară nu ridică întotdeauna semne de alarmă. Uneori, însă, ceea ce pare a fi o problemă inofensivă poate fi un semnal de alarmă care cere atenție, mai ales când durează pentru perioade lungi de timp.

Iată șapte tipuri de simptome la copii care, dacă persistă sau se manifestă neobișnuit, pot fi indicatori ai unor afecțiuni serioase – nu doar simple neplăceri trecătoare.

1. Durere osoasă persistentă. Când e mai mult decât „durerile de creștere”?

Conform studiilor, aproximativ jumătate dintre copiii din întreaga lume se confruntă cu dureri de creștere. Acestea se resimt la nivelul oaselor și articulațiilor de la picioare și au fost depistate și clasificate pentru prima oară de un medic francez, în 1823. Durerile debutează, de obicei, în jurul vârstei de 3-4 ani, apoi reapar între 8-12 ani, deoarece acestea sunt perioade accelerate de creștere a sistemului osos al copilului.

Durerile de creștere apar seara sau chiar noaptea, în timpul somnului, când organismul are un ritm mai alert de creștere. Se resimt ca o febră musculară, ca niște cârcei, ori ca niște înțepături în ambele picioare.

Durerea de oase, mai ales dacă apare frecvent în aceeași zonă (de exemplu, în brațe sau coapse), dacă se agravează noaptea sau dacă este însoțită de oboseală și umflături, nu ar trebui ignorată. Durerea persistentă, intensă sau care îi afectează somnul poate fi semnul unor probleme precum boli osoase juvenile sau, în cazuri rare, afecțiuni hematologice grave.

2. Ganglioni limfatici umflați care nu dispar

Ganglionii sau glandele limfatice reprezintă o parte importantă a sistemului de apărare al organismului. În contextul unei infecții, este normal ca aceștia să se mărească temporar. Problema apare atunci când ganglionii rămân măriți mai mult de două săptămâni, sunt foarte fermi și nu se deplasează ușor sub piele la palpare.

Foarte rar, ganglionii inflamați persistent, mai ales în absența semnelor clare de infecție, pot ridica suspiciunea unei afecțiuni grave, inclusiv a unei tumori, motiv pentru care necesită evaluare medicală.

Cel mai frecvent însă, inflamarea ganglionilor din gât și din spatele urechilor este asociată cu infecții ale căilor respiratorii superioare și apare împreună cu simptome precum durere la înghițire, sensibilitate la atingere, febră, rinită sau roșu în gât. Alte cauze pot include mononucleoza, amigdalita, gingivita, un abces dentar, ulcerațiile bucale sau, mai rar, tuberculoza. În cazuri excepționale, inflamarea ganglionilor poate fi legată de boli autoimune precum lupusul sau tiroidita Hashimoto.

3. Oboseală excesivă fără efort fizic relevant

Copiii se joacă, aleargă, se plictisesc, iar nivelurile lor de energie fluctuează. Totuși, dacă un copil pare constant fără energie, chiar și după odihnă bună, este important de explorat această oboseală persistentă.

Printre cauze pot fi anemia prin deficit de fier, tulburări tiroidiene sau chiar diabetul de tip 1, condiții care necesită diagnostic și tratament. Toate aceste afecțiuni pot debuta cu niveluri scăzute de energie, manifestate pe perioade lungi.

4. Vărsături recurente dimineața. Când necesită investigații medicale

Vărsăturile matinale ocazionale la copii pot fi absolut banale. Uneori apar din cauza foamei, a unui stomac deranjat sau a unei viroze digestive ușoare. Însă dacă episoadele de vărsături apar frecvent dimineața, fără alte semne evidente de infecție gastro-intestinală (cum ar fi diareea sau febra), e nevoie de investigații medicale.

Sindromul vărsăturilor ciclice (SVC) este o tulburare funcțională care apare mai ales la copii și se manifestă prin episoade repetate și intense de vărsături, separate de perioade în care copilul este complet bine. De multe ori, aceste episoade sunt asociate cu migrena. Diagnosticarea poate fi dificilă la început, pentru că primele crize sunt adesea confundate cu o gastroenterită sau cu reacții alimentare. Suspiciunea devine mai clară în timp, atunci când medicul observă un tipar repetitiv al episoadelor, cu debut brusc, durată similară și remisiune completă între crize. Diagnosticul se bazează în principal pe istoricul clinic, nu pe analize specifice.

Presiunea intracraniană crescută (PIC) este o afecțiune care pune viața în pericol și apare atunci când există un dezechilibru între țesutul cerebral, lichidul cefalorahidian și volumul sanguin cerebral. Are mai multe cauze posibile. Primul semn poate fi durerea de cap care se agravează dimineața și care se poate asocia cu greață sau vărsături la trezire. Studiile de neurologie pediatrică includ vărsături nocturne sau dimineața devreme ca un semnal de alarmă pentru posibile probleme serioase când apar împreună cu alte simptome, cum ar fi durerea de cap.

5. Scădere bruscă a performanței școlare sau schimbări de comportament

Un copil care avea rezultate bune la școală și, într-un interval scurt, nu se mai poate concentra, uită frecvent ce a învățat sau își schimbă comportamentul – devine iritabil, apatic, retras ori neobișnuit de agitat – poate avea o problemă de sănătate care nu este doar emoțională. Atunci când schimbarea apare brusc și este observată atât acasă, cât și la școală, este important să fie evaluată medical.

Printre cauzele posibile se află afecțiuni neurologice care pot debuta discret. De exemplu, unele forme de epilepsie cu crize de tip absență pot afecta atenția și memoria fără convulsii vizibile. Tumorile cerebrale cu evoluție lentă pot începe prin modificări cognitive sau de comportament, cu mult timp înainte de apariția durerilor de cap sau a vărsăturilor.

De asemenea, tulburările metabolice pot influența semnificativ funcționarea cognitivă. Hipoglicemia, bolile tiroidiene sau alte dezechilibre hormonale pot provoca oboseală accentuată, confuzie, iritabilitate și scăderea randamentului școlar. La fel, anemia severă sau carențele nutriționale importante, precum deficitul de fier sau vitamina B12, pot duce la dificultăți de concentrare și lentoare intelectuală.

Există câteva semnale care ar trebui să trimită părinții mai repede la medic: scăderea performanței școlare apare rapid, nu progresiv; copilul își pierde interesul pentru activități care îi plăceau; apar simptome asociate, precum dureri de cap frecvente, somnolență neobișnuită, tulburări de vedere, mers instabil sau pierdere în greutate.

În aceste situații, medicii recomandă o evaluare etapizată, care poate include analize de sânge și consulturi de specialitate. Identificarea timpurie a cauzei este esențială, pentru că multe dintre aceste afecțiuni sunt tratabile dacă sunt depistate la timp.

6. Durere abdominală persistentă fără cauză clară

Durerea abdominală este frecventă la copii și de obicei temporară. Totuși, când devine cronică – adică apare frecvent sau pe parcursul mai multor săptămâni – și se însoțește de pierdere în greutate, sânge în scaun sau întârziere în creștere, poate ascunde boli importante, precum boala inflamatorie intestinală sau intoleranțe alimentare care necesită investigații medicale aprofundate.

7. Sângerări nazale frecvente și vânătăi inexplicabile

Un episod rar de sângerare nazală este, de regulă, benign. Situația devine îngrijorătoare când sângerările sunt regulate și apar împreună cu vânătăi pe corp fără motiv aparent. Aceasta poate semnala tulburări de coagulare sau probleme ale sistemului sanguin care cer evaluare hematologică.

Când să consulți medicul

Toate aceste semne pot avea explicații benigne (de exemplu, o viroză trecătoare sau o contuzie ușoară). Însă dacă oricare dintre simptome persistă mai mult decât s-ar aștepta pentru o infecție obișnuită sau se înrăutățește, este recomandat să contactezi medicul de familie sau pediatrul pentru o evaluare detaliată. O discuție deschisă cu specialistul, susținută de observațiile părinților privind simptomele copilului, poate face diferența între o simplă îngrijorare și identificarea la timp a unei afecțiuni care necesită tratament.