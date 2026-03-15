Sorin Grindeanu spune că PSD votează bugetul, dar nu renunță la amendamente. Val de atacuri la adresa lui Bolojan: „Ați implementat o austeritate sălbatică”. Avertismentul liberalilor

În urma ședinței Consiliului Politic Național al PSD, liderul social-democraților Sorin Grindeanu a transmis o scrisoare premierului Ilie Bolojan în care îl anunță că partidul său nu va renunța la amendamentele la bugetul pe 2026 prin care pachetul de solidaritate propus va primi finanțare integrală de la bugetul de stat. Anterior, PNL îi avertizase pe social-democrați să nu inițieze amendamente care să destabilizeze finanțele statului și care să fie adoptate prin „negociere în culise”.

În scrisoarea trimisă lui Bolojan, Sorin Grindeanu precizează că PSD va vota în favoarea adoptării bugetului de stat pe 2026, însă va depune amendamentele care să asigure măsuri de protecție socială pentru categoriile defavorizate, măsuri susținute anterior de social-democrați.

„Vom depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii – pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilități, mame sau veterani, care suferă cel mai mult în urma măsurilor de austeritate din ultimul an”, anunță Grindeanu, adăugând că aceasta este mandatul „ferm” primit de la conducerea partidului.

„Sărăcirea deliberată a milioane de români”

Social-democratul îi impută lui Bolojan că a luat măsuri care au favorizat companiile multinaționale, în detrimentul românilor de rând.

„Nu mai pot asista la sărăcirea deliberată a milioane de români și nu mai pot gira o atitudine de sfidare permanentă la adresa PSD, partidul care asigură stabilitatea Coaliției cu o pondere de 46% din actuala guvernare”, susține președintele PSD.

Premierului i se reproșează că prin taxele impuse a scăzut consumul și puterea de cumpărare a salariilor și pensiilor, Grindeanu înșiruind o serie de greșeli pe care le-ar fi făcut șeful Guvernului.

Afirmând în continuare că PSD va refuza să mai participe la „falimentul României”, Grindeanu spune că PSD va susține adoptarea următoarelor măsuri:

•⁠ ⁠„Amendarea în Parlament a Pachetului de Solidaritate, un sprijin real pentru 3 milioane de beneficiari, inclusiv majorarea indemnizațiilor pentru copiii cu dizabilități și sprijin pentru familiile monoparentale, cu un impact bugetar minor, de doar 0,16% din PIB.

•⁠ ⁠Includerea acestor măsuri în Bugetul de Stat pe 2026, un buget care trebuie să fie bazat pe investiții masive și sprijin real pentru categoriile vulnerabile.”

Surse din partid au precizat că abia după ce va fi adoptat bugetul, va avea loc ședința în care Sorin Grindeanu va consulta partidul cu privire la forma în care PSD va continua să facă parte din coaliție, în eventualitatea în care social-democrații nu vor decide să iasă cu totul de la guvernare.

Avertismentul ignorat al liberalilor

La scurtă vreme după ce liderii PSD s-au întrunit, PNL i-a avertizat pe social-democrați, printr-un comunicat de presă să nu susțină amendamente la buget care să presupună creșterea cheltuielilor fără ca acestea să fie discutate în prealabil în coaliție.

Liberalii amintesc constrângerile legate de reducerea deficitului bugetar și susțin că ținta de 6,2% va face ca România să fie credibilă în fața creditorilor și partenerilor europeni.

„În condițiile în care înregistrăm perturbații majore pe piețele combustibililor și pe cele financiare ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce poate genera creșterea inflației și reducerea creșterii economice, prudența și responsabilitatea ar trebui să ne ghideze pe toți”, este un alt argumentat invocat de PNL.

Liberalii menționează și articolul 19 din acordul politic al coaliției care stipuleacă că „nicio inițiativă sau vot care presupune creșteri de cheltuieli bugetare nu poate avea loc fără acordul prealabil al conducerii Coaliției.”

„PNL atrage atenția că amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliției și asumate de Guvernul susținut de majoritatea parlamentară, nu negociate în culise sau impuse prin voturi surpriză în Parlament”, mai precizează sursa citată.

Teama de o înțelegere cu AUR

Temerile liberalilor au fost exprimate încă de sâmbătă de către liderul organizaţiei PNL Iaşi, Alexandru Muraru, care a declarat, la Antena 3, că PSD şi AUR că s-au înţeles să voteze împreună, în comisii şi în plen, amendamente la proiectul la buget.

„Noi ştim din discuţiile pe care le avem şi cu colegii din PSD şi cu colegi din toate partidele, că au făcut strategia inclusiv pentru comisia de buget-finanţe. Veţi vedea luni şi marţi că AUR şi PSD vor vota împreună aceste amendamente şi ulterior, în plen”, a spus liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru.

El a acuzat PSD că „a plecat în această conspiraţie cu această idee total absurdă şi catastrofală pentru România că acest buget este al PSD-ului, nu al României, ceea ce este o mare mizerie”, Muraru adăugând că acest joc riscă să arunce România într-o criză majoră.