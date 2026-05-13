800 de angajați de la STB urmează să fie disponibilizați / 32 de milioane lei, alocate pentru salarii compensatorii

Consiliul General a aprobat miercuri alocarea a 32 milioane lei în bugetul STB, pentru acordarea salariilor compensatorii angajaților care urmează să fie disponibilizați. Banii acoperă patru salarii brute medii (în jur de 9.800 de lei, unul), deși în contractul colectiv de muncă sunt stipulate 20 de salarii medii brute în cazul disponibilizărilor. „Ne așteptăm la destul de multe procese”, spune directorul STB.

Este vorba despre 700-800 de persoane, potrivit planului de redresare a societății, dar primarul general, Ciprian Ciucu, a spus că nu se va atinge nimeni de șoferi și vatmani, fiind disponibilizați doar oameni din personalul auxiliar.

„Avem un proiect pe ordinea de zi inițiat de STB, prin care STB ne cere un vot pentru a putea demara procedura de reorganizare. Din câte am fost informat, a fost discutat și în cadrul dialogului social, vor urma și noi discuții cu angajații, pentru a se putea plăti salarii compensatorii pentru cei care în urma restructurării inițiate de STB vor fi disponibilizați. Va urma un proces de reorganizare care nu se va atinge de șoferi, de vatmani și de muncitori. Asta e ce mi-a comunicat și am agreat cu STB”, a declarat Ciucu azi, la începutul ședinței de Consiliu General.

800 de disponibilizări sau plecări compensatorii

„Se propune iniţierea unui program de plecări voluntare/de concediere colectivă pentru aproximativ 700-800 angajați, după consultarea Sindicatului, prin încetarea amiabilă a raporturilor de muncă/încetarea raporturilor de muncă în condițiile legii, cu primirea de salarii compensatorii plătite, eşalonat, lunar”, se arată în anexele proiectului de hotărâre adoptat.

Salarii compensatorii vor primi atât cei concediați, cât și cei care pleacă voluntar, în urma negocierilor.

Salariul mediu brut – peste 9.800 lei

Legea prevede acordarea a 12 salarii compensatorii, însă în contractul colectiv de muncă de la STB se prevede alocarea a până la 20 de salarii medii brute.

Reprezentanții STB spun că legea prevalează. Însă cele 32 milioane lei acoperă doar 4 salarii compensatorii, un salariu mediu brut fiind de 9.837.

„Contractul colectiv de muncă al Societății de Transport Bucureşti S.T.B. S.A. nr.333/18.09.2024, cu valabilitate extinsă până la 30.09.2026 , prevede la art.62 alin. 1 un număr de salarii compensatorii diferențiat pe tranșe de vechime în muncă (16, 18, respectiv 20 de salarii medii brute), cuantum care depăşeşte plafonul maxim de 12 salarii stabilit prin norma legală imperativă. Conform principiului ierarhiei normelor juridice reglementat de art. 132 alin.(3) din Legea nr.53/2003, prevederile legii prevalează asupra celor cuprinse în contractul colectiv de muncă”, se arată în anexele proiectului de hotărâre.

„Ne așteptăm la destul de multe procese și cu o valoare mare, nu ne permitem riscul să nu fim reprezentați cum trebuie. Plafonul de 32 milioane lei a fost calculat aceea este o sumă pe care ne-am permite-o până la finalul anului, nu am dori să punem o presiune mult mai mare pe buget, am dori să ne încadrăm în acei bani ”, a declarat directorul STB, Andrei Bighea, în timpul ședinței de Consiliu General.

După disponibilizări și finalizarea plăților compensatorii, economia estimată este de circa 8,8 mil lei/luna.

Hotărârea de Consiliu adoptată prevede și ca STB să achiziționeze servicii de consultanță juridică ca să o reprezinte în instanță, în litigiile cu angajații și cu sindicatele.

Planul de redresare a STB mai prevede reducerea funcţiilor de conducere cu minim 30% şi a directorilor cu 50%. Măsura ar urma să aibă un impact financiar de 400.000 lei/lună.

O altă măsură aplicată este reducerea temporară a activităţii pentru 4.540 salariaţi la 4 zile de lucru/săptămână. Este vizat personalul auxiliar. Sunt exceptaţi conducătorii de vehicule, personalul de întreţinere, maiştrii, fochiştii sau electricienii. Impactul financiar estimat este de 7,3 milioane lei/lună. Măsura se aplică în lunile aprilie – iulie.

STB are circa 9.700 de angajați, 4.540 fiind personal TESA (auxiliar). Conducători de vehicule sunt 4.349.