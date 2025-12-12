PNRR: 95 milioane EUR pentru 5 noi fonduri de investiții, care finanțează firme din România și din regiune. Depuneri „pe ultima sută de metri”

Cinci noi fonduri de investiții primesc alocări totale de 95 de milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe ultima sută de metri, pentru a investi mai departe în firme din România și din regiune, a anunțat, vineri, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Citiți mai multe pe StartupCafe.ro.

Sursă foto: Dreamstime.com