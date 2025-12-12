Sari direct la conținut
PNRR: 95 milioane EUR pentru 5 noi fonduri de investiții, care finanțează firme din România și din regiune. Depuneri „pe ultima sută de metri”

euro-bani, Foto: Dreamstime
Cinci noi fonduri de investiții primesc alocări totale de 95 de milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe ultima sută de metri, pentru a investi mai departe în firme din România și din regiune, a anunțat, vineri, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. 

