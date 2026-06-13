A 39-a oară va fi cu noroc în războiul din Iran? Semnalul dat de Teheran și versiunile divergente privind acordul cu SUA

Statele Unite și Iranul au semnalat vineri că un acord pentru a pune capăt războiului lor este aproape, un oficial de rang înalt al administrației americane declarând că ambele părți au convenit asupra unui text și că Washingtonul se așteaptă să semneze un acord inițial în următoarele zile, potrivit Reuters.

Însă la scurt timp, Statele Unite au declarat că au doborât mai multe drone iraniene care vizau nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, în ciuda optimismului afișat cu câteva ore mai devreme de ambele părți cu privire la un acord de pace, scrie AFP.

„Iranul a lansat mai multe drone de atac cu scopul de a lovi navele comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz”, a scris pe X Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM). „Forțele americane le-au doborât pe toate în ultimele ore, iar traficul maritim în strâmtoare rămâne fluid”, a adăugat CENTCOM.

Acest incident a venit chiar în momentul în care Teheranul, mediatorul pakistanez și Washingtonul și-au afișat optimismul cu privire la posibilitatea, după săptămâni de negocieri laborioase, de a încheia un acord care să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Diferențe între acordul prezentat de cele două părți

Însă versiunile unui eventual compromis prezentate de mass-media iraniene și de Washington prezintă diferențe importante.

„Imediat ce ultimele etape ale negocierilor noastre vor fi finalizate, acest acord va fi semnat și anunțat”, a declarat vineri seara șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, la televiziunea de stat. „Acest lucru s-ar putea întâmpla în următoarele zile. Am mari speranțe”, a spus oficialul de la Teheran.

„Iranul este câștigătorul războiului cu Statele Unite”, a declarat el la televiziunea de stat.

Araghchi a afirmat că proiectul de acord prevede ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene și o nouă gestionare a strâmtorii Ormuz.

„Atât timp cât nu se va încheia un acord complet cu privire la toate aspectele, nu se va putea afirma cu certitudine că s-a găsit un teren comun cu Statele Unite”, a precizat el sâmbătă.

Aceeași speranță a fost exprimată și de prim-ministrul Pakistanului, principalul negociator în acest conflict. „Pacea nu a fost niciodată atât de aproape ca astăzi”, a afirmat Shehbaz Sharif.

Iar la Washington, un înalt oficial a estimat la „80-85%” probabilitatea unui acord-cadru care să deschidă o perioadă de 60 de zile de discuții tehnice, dar „nu 100%”. „Linia de sosire nu a fost încă trecută”, a avertizat el, sub protecția anonimatului.

Unde se va semna acordul?

Elveția s-a oferit deja să găzduiască o eventuală semnare, în timp ce un summit al G7 la care va participa Donald Trump urmează să înceapă luni în orașul francez Evian, lângă Geneva. Dar Teheranul a afirmat că, odată finalizat, protocolul de acord va fi semnat „la distanță”.

Piețele pariază, la rândul lor, pe un astfel de deznodământ, în timp ce prețul petrolului a scăzut vineri sub pragul de 90 de dolari pe baril.

Conflictul, declanșat de atacurile americano-israeliene din 28 februarie, înainte de intrarea în vigoare a unui armistițiu pe 8 aprilie, a provocat haos în Orientul Mijlociu și mii de morți, în principal în Iran și Liban, și a zguduit economia mondială.

Președintele american, Donald Trump, care a anunțat deja de 39 de ori un acord iminent, potrivit unei statistici CNN, se străduiește să găsească o soluție la acest război nepopular, în apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie și în plină Cupă Mondială de fotbal co-organizată de Statele Unite.

Liderul de la Casa Albă a publicat, vineri, un mesaj furios pe rețeaua sa Truth Social: „Termenii (acordului) pe care Iranul i-a divulgat presei mincinoase nu au NICIO LEGĂTURĂ cu termenii pe care i-am convenit în scris”.

„Sunt oameni fără onoare. Cu ei, este imposibil să negociezi cu bună-credință”, a mai scris Trump.

Agenția de presă iraniană Mehr a publicat vineri ceea ce a prezentat ca fiind o schiță de protocol în 14 puncte, cu condiții precum menținerea controlului asupra strâmtorii Ormuz, dreptul la îmbogățirea uraniului, deblocarea rapidă a 24 de miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate în străinătate.

Versiuni divergente

Washingtonul a prezentat, la rândul său, o versiune complet diferită a textului. Compromisul trebuie, potrivit oficialului american, să conducă la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă strategică pentru comerțul mondial cu hidrocarburi.

De asemenea, acesta trebuie să ducă la „demontarea” programului nuclear iranian și să permită Statelor Unite să recupereze uraniul puternic îmbogățit, care ar fi „distrus la fața locului” și apoi „scos” din țară.

Însă Abbas Araghchi a recomandat vineri diluarea pe teritoriul iranian a stocurilor sale de uraniu îmbogățit la 60%.

Diluarea uraniului la un nivel inferior de 5%, departe de cele 90% necesare pentru fabricarea bombei nucleare, ar permite îndepărtarea considerabilă a amenințării îmbogățirii în scopuri militare.

Teheranul neagă că ar dori să se doteze cu arma atomică, așa cum îl acuză Statele Unite și Israelul.

Libanul, un alt blocaj

În cele din urmă, în ceea ce privește problema activelor, „iranienii nu vor primi bani și fondurile nu vor fi eliberate doar prin semnarea unui acord sau participarea la o reuniune”, a insistat pe X vicepreședintele american JD Vance.

Acest punct este esențial pentru Iran, după decenii de sancțiuni care îi sufocă economia.

Un alt punct de blocaj major este frontul libanez. Potrivit Washingtonului, acordul în discuție cu Iranul include într-adevăr Libanul, așa cum a cerut Teheranul, în timp ce Statele Unite au afirmat întotdeauna că doresc să trateze această chestiune separat.

Libanul a fost antrenat în război pe 2 martie, când Hezbollah a atacat teritoriul israelian în sprijinul Iranului. De atunci, Israelul bombardează țara vecină, afirmând că dorește să „elimine” mișcarea șiită. Loviturile aeriene au provocat peste 3.700 de morți.