A căzut un record vechi de decenii: Boeing 737 nu mai este cel mai vândut avion de linie din istorie

Compania europeană Airbus a depășit o barieră comercială importantă marți, momentul în care gama sa de avioane A320 a depășit Boeing 737, devenind cel mai livrat avion de linie din istorie, transmite Reuters.

Recordul de zeci de ani al Boeing a căzut odată cu livrarea unui avion către compania aeriană saudită Flynas, aducând numărul livrărilor la 12.260 de la intrarea în serviciu a modelului A320 în 1988, potrivit datelor furnizate de firma de consultanță britanică Cirium, referință în întreaga industrie.

Airbus nu a răspuns imediat la solicitarea de declarații cu privire la aceste date, realizate de analistul în domeniul furnizării de aeronave Rob Morris.

În 1981, anul în care Airbus a anunțat că va construi un nou avion de linie cu un singur culoar pentru a concura cu Boeing Co., modelul 737 domina clar piața, notează Bloomberg.

Avionul cu fuselaj îngust fabricat în SUA, care era deja utilizat de mai bine de un deceniu, schimbase fața industriei aeronautice, făcând rutele mai scurte mai ieftine și mai profitabile.

Până în 1988, când Airbus a început să producă noul său model A320, Boeing își construise un avantaj formidabil, livrând aproximativ 1.500 de exemplare ale best-sellerului său în formă de trabuc.

Nimeni nu se aștepta la un succes atât de mare al A320

A durat aproape patru decenii, dar Airbus a reușit în cele din urmă să recupereze decalajul: seria A320 și-a depășit competitorul american ca cel mai livrat avion comercial din istorie.

La începutul lunii august, Airbus redusese diferența la doar 20 de unități, cu 12.155 de livrări din familia A320.

„Se aștepta cineva pe vremuri că ar putea deveni numărul unu – și cu un volum de producție atât de mare?” a scris recent despre A320, pe rețelele de socializare, Max Kingsley-Jones, șeful departamentului de consultanță al Cirium Ascend. „Eu cu siguranță nu, și probabil nici Airbus”, a adăugat el.

Succesul modelului A320 reflectă ascensiunea de zeci de ani a constructorului european de avioane, de la un constructor de avioane începător la un concurent serios și, în cele din urmă, la un competitor mai bun decât Boeing. La începutul anilor 2000, livrările anuale ale modelului A320 și ale derivatelor sale au depășit familia 737; comenzile totale au eclipsat avionul Boeing în 2019. Dar modelul 737 a rămas cu încăpățânare cel mai livrat avion comercial din toate timpurile.

Astăzi, modelele A320 și 737 reprezintă aproape jumătate din flota globală de avioane de pasageri aflate în serviciu.

Succesul modelului A320 contrastează cu greșelile strategice precum giganticul A380, care s-a dovedit a fi de scurtă durată, deoarece companiile aeriene nu au putut exploata în mod profitabil acest avion uriaș. Boeing a susținut că avioanele mai mici și mai agile, precum 787 Dreamliner, vor avea un avantaj — o previziune care s-a dovedit corectă.

Foto: Saimnadir | Dreamstime.com