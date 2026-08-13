A doua alertă aeriană în mai puțin de 12 ore la granița României

Radarele armatei române au detectat o nouă țintă aeriană la mai puțin de 12 ore de la o amenințarea similară.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în dimineața de joi, 13 august, la ora 09.02, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina”, a transmis Ministerul Apărării.

Conform sursei citate, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 9.20 pentru monitorizarea situației.

Locuitorii din Tulcea au primit un mesaj RO-Alert privind alerta aeriană la ora 9.13. Oamenii au fost îndemnați de către autorități să-și păstreze calmul și să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecție civilă.

Noua alertă vine la mai puțin de 12 ore de la un alt incident semnalat de armata română.

Atac nocturn al rușilor asupra portului Ismail

Azi-noapte, în jurul orei 1.27, o alertă a fost declanșată de monitorizarea a cinci drone tot în apropierea graniței fluviale, dintre care una a evoluat timp de zece minute de-a lungul brațului Chilia, potrivit MApN.

Alerta aeriană din timpul nopții în România a venit în timp ce Rusia a lovit zona din jurul celui mai mare port ucrainean de pe Dunăre, Ismail, provocând pagube și declanșând un incendiu, au declarat autoritățile din țara vecină pe Telegram, scrie Reuters.

Portul se află vizavi de județul Tulcea, distanța față de malul românesc al Dunării fiind de doar câteva sute de metri.

Situat în sudul regiunii Odesa, gestionează cereale și alte mărfuri, iar atacul a avut loc la o zi după ce Ucraina a atacat Novorossiysk, un important nod de export de cereale din partea rusă a Mării Negre.