Cinci ținte monitorizate de radarele Armatei: O dronă a pătruns 10 minute în România. Avioane F-16 ridicate de urgență / RO-Alert în Tulcea

Radarele Armatei au detectat din nou ţinte aeriene în apropierea României în noaptea de 12 spre 13 august, în zona localităţii Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, potrivit MApN.

Cinci drone au fost urmărite, iar una a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul naţional, dar apoi a ieşit. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei.

Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei ţinte aeriene în spaţiul aerian naţional, la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina.

”Ţinta a evoluat aproximativ 10 minute în spaţiul aerian naţional, de-a lungul braţului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, la aproximativ 13 km sud-vest de localitatea Chilia Veche. La scurt timp după ieşirea din spaţiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, precizează ministerul.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 01.30. Alerta a încetat la ora 02.42.

Ministerul Apărării Naţionale monitorizează permanent situaţia şi informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente.

