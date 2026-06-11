A doua noapte de violenţe la Belfast: Poliţia a folosit tunuri cu apă împotriva a sute de protestatari

Ciocniri violente între polițiști și protestatari implicați în revolte anti-imigrație au avut loc miercuri seară în apropiere de Belfast. Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă pentru a dispersa o mulțime violentă după ce au fost ținte ale cărămizilor și bombelor incendiare, relatează The Guardian.

A fost pentru a doua noapte consecutiv când proteste violente au zguduit capitala nord-irlandeză. Revoltele au izbuncit după ce un bărbat din Belfast și-a pierdut un ochi și a suferit alte răni grave, în urma unui atac comis luni de un refugiat sudanez.

Miercuri seară, polițiștii au dispersat o mulțime de aproximativ 300 de persoane care au incendiat un camion și au aruncat spre ei cu cărămizi și bombe incendiare în apropierea sensului giratoriu Sandyknowes, lângă Newtownabbey, la 13 km nord de Belfast.

Anti-migration rioters are throwing Molotov cocktails at the police in Belfast tonight pic.twitter.com/jNMU2UkQAK — Visegrád 24 (@visegrad24) June 10, 2026

Au fost semnalate tulburări și în Derry și Coleraine, dar, în general, au fost mai puține incidente decât marți, când mulțimile au luat în vizor minoritățile etnice. Cu feţele mascate, unii dintre protestatari au incendiat marţi seara autobuze şi vehicule şi au dat foc unor locuinţe.

Rioters clash with police in Belfast as unrest continues amid outrage over the attempted beheading of a man.



🎥: @ScopeReport_ pic.twitter.com/8llGevAHxQ — Breaking911 (@Breaking911) June 10, 2026

Au fost mobilizați și ofițeri suplimentari, dar revoltele de miercuri nu au fost de aceeași amploare ca violențele de marți, notează BBC. Transportul public a fost închis în toată Irlanda de Nord, iar unele școli s-au închis mai devreme miercuri, înainte de proteste.

La Belfast, unde străzile erau pustii, o adunare paşnică a reunit, în special la Stormont, sediul Parlamentului nord-irlandez, peste 100 de persoane, potrivit BBC.

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Apelul făcut de familia victimei atacului

Familia bărbatului înjunghiat, Stephen Ogilvie, a condamnat protestele violente și a făcut un apel pentru încetarea dezinformării.

„Am fost martorii circulației multor informații false pe rețelele de socializare, ceea ce ne obligă acum să clarificăm faptul că persoana noastră dragă se află, de fapt, într-o stare stabilă, iar noi ne concentrăm exclusiv asupra recuperării sale în acest moment”, a declarat familia într-un comunicat emis prin intermediul poliției.