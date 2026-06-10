„Am ucis pe cineva, nu știu dacă a murit”. Cum a declanșat un atac șocant din Belfast un val de revolte anti-migranți și ce legătură are Elon Musk cu asta

Un bărbat din Belfast și-a pierdut un ochi și a suferit alte răni grave, în urma unui atac comis luni de un sudanez aflat în Irlanda de Nord cu un permis de ședere temporară. Incidentul a fost urmat de proteste ample la Belfast, și de unele manifestații în Scoția și la Londra, scriu Reuters, The Irish Times și The Belfast Telegraph.

Hadi Alodid, un sudanez care locuia în Belfast, este autorul tentativei de omor împotriva lui Stephen Ogilvie, un localnic din capitala nord-irlandeză, un incident care a avut loc luni și care a declanșat manifestații violente, marți seară, împotriva migranților.

Unii români au declarat pentru presa locală că nu fost afectați de revolte.

Alodid, un bărbat de 30 de ani, a fost acuzat, de asemenea, de amenințări cu moartea la adresa unui tehnician radiolog din cadrul Serviciului Național de Sănătate (NHS) și de deținere de cuțit, scrie The Belfast Telegraph.

Judecătorul a refuzat orice eliberare pe cauțiune.

Alodid a refuzat asistenta juridica si nu a raspuns la acuzatiile care i-au fost aduse prin intermediul unui interpret de limba araba, in momentul in care a comparut in fata instantei, acuzat de tentativa de omor in urma unui atac cu cuțitul in zona Kinnaird Avenue din nordul Belfastului, luni seara.

O agentă a Serviciului de Poliție din Irlanda de Nord (PSNI) a declarat în fața instanței că victima, Stephen Ogilvie, și-a pierdut ochiul stâng și are tăieturi adânci la cap, față și spate, scrie The Irish Times.

Ea a mai declarat în fața instanței că inculpatul a spus „Am ucis pe cineva, nu știu dacă a murit” în timp ce se afla în spital pentru tratarea unei leziuni la mână.

De asemenea, el le-a spus membrilor personalului medical „Vă voi ucide”.

Localnicii și apoi polițiștii au intervenit pentru a opri atacul

Imaginile video care s-au viralizat pe internet au surprins momentul în care Alodid stă peste Ogilvie, pe stradă, și îl taie cu cuțitul pe gât și față.

Ziarul The Scotsman l-a descris pe Ogilvie drept o persoană vulnerabilă, care avea deficiențe de auz.

Police in Northern Ireland say they have arrested a Sudanese man in his 30s for a brutal stabbing attack in Belfast late Monday night. Graphic video of the incident shows a man straddling another man lying in a street and slashing him several times in the head and neck with a… pic.twitter.com/POjJjd6mWF — CBS News (@CBSNews) June 9, 2026

Clipul mai arată cum trei oameni intervin pentru a opri atacul, unul dintre ei lovindu-l pe agresor cu o crosă.

Atacatorul este în cele din urmă oprit de polițiștii chemați la fața locului.

Circumstanțele atacului nu au fost clarificate deocamdată.

Cine este Hadi Alodid

Suspectul este un cetățean sudanez care a intrat în Irlanda de Nord în 2023, a depus o cerere de azil și a primit permisiunea de ședere până în 2028, a confirmat pentru Newsweek un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.

„Permisiunea de ședere” este autorizația legală acordată de guvernul britanic care permite unui cetățean străin să rămână în țară pentru o perioadă determinată.

„A intrat în Regatul Unit în 2023 și i s-a acordat statutul de refugiat în același an.

Persoana susține că a intrat în Regatul Unit prin Zona Comună de Călătorie”, a spus purtătorul de cuvânt.

La o conferință de presă marți, Ryan Henderson, adjunctul șefului poliției din Irlanda de Nord, a declarat că poliția consideră că suspectul locuia în apropierea zonei în care a avut loc atacul.

Hadi Alodid a apărut în fața instanței prin legătură video. Sursa: Elizabeth Cook, PA Images / Alamy / Profimedia

El a spus că se crede că suspectul a intrat în Irlanda de Nord din Republica Irlanda vecină în 2023.

„Din câte am înțeles, individul a venit în Irlanda de Nord din Dublin și apoi i s-a acordat permis de ședere”, a spus el.

Serviciul de Poliție al Irlandei de Nord a declarat că nu există informații care să sugereze că atacul are legătură cu terorismul și că nu caută alți suspecți.

„Grupuri de bărbați mascați care incendiază familiile în casele lor”

Viralizarea pe rețelele sociale a clipului a declanșat marți proteste violente, scrie Reuters.

Bărbați mascați au alungat cu forța familii din casele lor în Belfast și au incendiat mai multe vehicule în cadrul unui val de violențe împotriva imigranților, marți seara, scrie Reuters.

Sute de protestatari, mulți dintre ei cu fețele acoperite, au atacat forțele de ordine și au incendiat vehicule în mai multe locuri din Irlanda de Nord.

Liderii politici au declarat că violența a vizat minoritățile etnice.

„Este clar că oamenii au fost vizați aseară din cauza originii lor și nu voi tolera acest lucru”, a declarat premierul britanic Keir Starmer.

„Cei responsabili vor simți toată forța legii”, a spus el.

Poliția a fost nevoită să ajute o familie să scape dintr-o casă în flăcări. Mai multe mașini și un autobuz au fost incendiate.

Politicienii locali și un pastor au declarat că multe dintre persoanele vizate erau de culoare.

„Nu poate exista nicio scuză și nicio justificare pentru aceste atacuri”, a declarat prim-ministrul Irlandei de Nord, Michelle O’Neill.

„Grupurile de bărbați mascați care incendiază familiile în casele lor nu reprezintă altceva decât o lașitate dezgustătoare”, a spus el.

Lidera partidului de opoziție irlandez Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a acuzat „intimidările rasiste și actele de violență orchestrate de huligani loialiști și de extremă dreaptă”.

„Mulți dintre cei care conduc această violență sunt aceiași oameni care ard steagurile tricolore pe 12 iulie. Ceea ce s-a întâmplat aseară amintește de pogromurile de pe Bombay Street din 1969, când familii și copii au fost alungați din casele lor de mulțimile loialiste. De ce? Pentru că erau catolici. De ce? Pentru că erau irlandezi”, a spus ea.

Familia victimei a făcut de asemenea un apel public la protestatari să înceteze violențele.

Critici la adresa premierului Starmer

Atacul a venit într-un moment de tensiuni sporite în Marea Britanie pe tema migrației, tot mai mulți politicieni susținând că politica britanică în materie de azil a permis intrarea în țară a unor bărbați periculoși.

Richard Tice, unul dintre liderii Reform UK, partidul lui Nigel Farage, a cerut demisia premierului Starmer, pe care l-a acuzat că nu a reușit să oprească migrația.

Gavin Robinson, liderul DUP (Partidul Unionist Democrat din irlanda de Nord), a declarat că atacul de luni a fost „de altă epocă”.

El a condamnat tulburările din Belfast, dar a afirmat că oamenii au dreptate să fie îngrijorați în legătură cu sistemul de azil și a precizat că acuzatul a trecut prin două țări considerate sigure înainte de a ajunge în Belfast.

Elon Musk a chemat la proteste

Un rol în întreaga poveste a încercat să joace și miliardarul Elon Musk, care a îndemnat la proteste și a redistribuit numeroase mesaje care denunțau situația din Regatul Unit.

Musk l-a susținut pe activistul naționalist Tommy Robinson, care a chemat la proteste după „încă un atac al invadatorilor asupra poporului nostru”.

„Doar protestând REPETAT și TARE se va produce vreo schimbare!!”, a spus Musk.

Only by protesting REPEATEDLY and LOUDLY will there be any change!! https://t.co/73GDcLLFwv — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2026

Ministra Justiției din Irlanda de Nord, Naomi Long, a declarat pentru Reuters că „actori de rea-credință”, care anterior ar fi avut dificultăți în a găsi provincia pe hartă, au încercat să exploateze frica și furia de înțeles stârnite de atacul cu cuțitul pentru a-i viza pe cei care aveau aceeași culoare a pielii.

„Nu permiteți ca preocupările voastre sincere să fie manipulate de actori de rea-credință”, a spus ea.

„Știm în Irlanda de Nord ce pagube se pot produce atunci când demonizezi un întreg grup de oameni din cauza comportamentului câtorva, și nu vrem să ne întoarcem acolo.”

Precedentul împotriva românilor

Claire Hanna, lidera Partidului Social-Democrat și Laburist din Irlanda de Nord, a descris violențele drept un „pogrom pe motive rasiale”.

„Ecosistemul online care a amplificat acest fenomen va trece mai departe, iar locuitorii din Belfast vor rămâne să adune rămășițele”, a declarat ea pentru Reuters.

Pastorul Jack McKee din Belfast a declarat pentru BBC că unii membri ai bisericii sale, care locuiau acolo de 20 de ani, erau „alungați doar pentru că sunt de culoare”.

Marți seara au fost semnalate proteste de amploare redusă și în alte părți ale Marii Britanii, inclusiv la Londra, unde manifestanții au blocat pentru scurt timp Piața Parlamentului, precum și în cele două mari orașe ale Scoției, Glasgow și Edinburgh.

Tulburările din Irlanda de Nord reprezintă cele mai recente episoade de violență izbucnite în Regatul Unit ca reacție la o infracțiune comisă sau presupus comisă de un migrant.

Imigrația a fost, de-a lungul timpului, redusă în Irlanda de Nord din cauza conflictului de trei decenii purtat între naționaliștii irlandezi și „loialiștii” pro-britanici, precum și armata britanică.

Cu toate acestea, migrația a crescut în ultimii ani, iar atât în Irlanda de Nord, cât și în unele părți ale Republicii Irlanda, s-a înregistrat o intensificare a sentimentelor antimigrație.

În vara 2025, comunitatea românească a fost vizată de revolta localnicilor din orașul nord-irlandez Ballymena, comitatul Antrim, după ce doi adolescenți români au fost acuzați de tentativă de viol.

Acuzațiile la adresa celor doi au fost retrase în toamna lui 2025.

Români afectați de revolte

Un antreprenor originar din România, care a vrut să-și dezvăluie numele din motive de siguranță, a declarat pentru The Belfast Telegraph că s-a simțit amenințat.

„E cu adevărat înfricoșător, va trebui să-mi închid din nou afacerea în seara asta. Cine va plăti pentru pagubele suferite de afaceri? De ce trebuie să suportăm asta?”, a spus acesta.

Ziarul l-a citat și pe Constantin Alin Fechete, proprietarul localului „Kebabs, Pizza and Takeaway Portadown”.

„Vandalii mi-au spart geamurile magazinului aseară și au furat și diverse lucruri. Este cu siguranță rasism și nu este frumos”, a spus acesta.

„Prietenii mei care locuiesc pe strada Thomas au avut casele avariate. Nu merităm asta, am încercat să contribui cu ceva la această comunitate. Sunt foarte îngrijorat că soția și copiii mei vor fi și ei implicați în asta”, a adăugat el.

Recomandările ambasadei României

Ambasada României în Regatul Unit a anunțat că monitorizează situația din Irlanda de Nord și a transmis o serie de recomandări pentru românii aflați în regiune.

„Ambasada, Consulatul General al României la Edinburgh, împreună cu consulul onorific al României din Irlanda de Nord, monitorizează situația din Irlanda de Nord, unde aseară au avut loc o serie de proteste care au devenit violente, în special în mai multe zone din orașul Belfast”, a anunțat miercuri Ambasada României în UK, într-un mesaj pe Facebook.

Ambasada recomandă cetățenilor români din regiune să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite zonele în care au loc demonstrații sau în care circulația este restricționată.

„Orice persoană care se află în pericol trebuie să apeleze numărul de urgență 999 sau 112.

În cazul în care există persoane afectate, fie prin acte de discriminare sau prin distrugerea bunurilor, acestea pot face sesizări la Poliția din Irlanda de Nord fie la telefon 101, fie completând formularul online disponibil la www.psni.police.uk/report. De asemenea, pentru raportări sub protecția anonimatului este disponibil numărul Crime Stoppers – 0800 555 111 sau website-ul www.crimestoppers-uk.org. Reamintim că cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot apela numărul de telefon pentru situații de urgență al Consulatului General din Edinburgh – 00447951858445”, a mai transmis Ambasada României în UK.

Conform celui mai recent recensământ (2022), numărul cetățenilor români din Irlanda se ridica la 43.323 persoane. Majoritatea cetățenilor români din Irlanda erau stabiliți în regiunea Dublin, potrivit MAE.