A doua zi de apreciere pentru leu, la cursul BNR / Euro a ajuns la 5,09 lei

Banca Națională a României a afișat luni un curs de 5,0993 lei pentru un euro, în scădere cu 0.0172 lei (0.34 %) față de vineri, când a fost 5,1165 lei. Astfel, este a doua zi de scădere pentru euro, după cea de vineri. Săptămâna trecută, euro a avut trei zile consecutive de creștere, după ce pragul de 5 lei pentru un euro a fost depășit în premieră marți. Vineri a fost prima zi în care leul s-a apreciat.

Deprecierea leului poate avea efecte negative asupra prețurilor la alimente, servicii, abonamente de telefonie etc. De asemenea, cei care au credite sau chirii în euro vor plăti mai mult.

Analiștii JPMorgan au apreciat marți că există o probabilitate de 50% ca tulburările politice din România să declanșeze o devalorizare a leului cu 15-20%, alternativa fiind o depreciere de amploare mai mică – de aproximativ 5%.

S&P Global Ratings anticipează că procesul de elaborare a politicilor în România va deveni din ce în ce mai fragmentat, mai puțin stabil și mai puțin eficient în următoarele luni, ceea ce ar putea conduce la rezultate mai slabe în ceea ce privește creșterea economică, situația fiscală și relațiile externe. Ratingurile sale suverane „BBB-” ale României au o perspectivă negativă.

„Dacă direcția politică s-ar înrăutăți pe o piață precum România, iar noi am avea bani acolo… am reacționa destul de rapid și am lua-o la fugă spre ieșire”, a declarat Rob Brewis, manager de portofoliu la Aubrey Capital Management.

Efectele deprecierii leului are efecte și în chirii

Atingerea unui nou prag istoric al cursului euro în luna mai are implicații directe asupra costurilor de locuire pentru cei care plătesc chiria în lei, arată o analiză Storia transmisă joi HotNews.

De exemplu, la data de 7 mai 2025, la un curs de 5,0991 lei/euro (comunicat de BNR), o chirie de 500 euro înseamnă 2.549,55 lei. Anul trecut, aceeași chirie de 500 euro însemna 2.487,85 lei, calculată la un curs de 4,9757 lei/euro, înregistrat pe 7 mai 2024.

Chiar dacă diferența de aproape 62 de lei nu pare semnificativă la prima vedere, aceasta poate deveni importantă în cazul unor bugete mai sensibile. Această diferență afectează chiriașii în mod direct doar dacă în contractul de închiriere nu este stipulat un curs fix și dacă plata se face în lei, la cursul BNR din ziua plății sau al facturării.

„Am observat că în multe orașe mari chiriile continuă să crească anual. În acest context, evoluția cursului valutar devine un factor suplimentar de presiune, mai ales pentru chiriașii care plătesc în lei și țin cont de cursul valutar din ziua plății. Chiar și o diferență de 60 de lei poate conta, mai ales pentru cei care gestionează bugete strânse, pentru studenți sau familii tinere. Deși fluctuația poate părea relativ minoră din perspectiva unora, ea vine într-o perioadă în care mulți români se confruntă deja cu presiuni financiare din cauza inflației și a costurilor ridicate cu utilitățile”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe OLX Group (Storia și OLX Imobiliare).