Un lider AUR spune că „Trump negociază Ucraina și o lasă rușilor. Alaska a fost a doua Yalta”

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu și-a crescut influența ideilor în partid și această mișcare a contribuit la retragerea din prim-plan a mai multor membri, conform a două surse din AUR.

„Spuneți-mi ce se întâmplă cu lumea, domnule profesor?”, a fost întrebarea prin care Marius Tucă a deschis emisiunea sa de acum două zile de la „Gândul”, în care l-a avut invitat pe politicianul Dan Dungaciu.

Dungaciu apare frecvent în emisiunile lui Marius Tucă. Acum, însă, are un alt statut. Pe 30 noiembrie 2025, la Congresul AUR în care George Simion a fost reconfirmat ca președinte, Dan Dungaciu a fost ales prim-vicepreședintele al principalului partid de opoziție din România. Până atunci, Dungaciu era consilier pe politică externă al AUR.

O voce tot mai puternică

Potrivit descrierii făcute de două surse din AUR, cu care am discutat pentru acest articol, influența lui Dungaciu în partid a crescut treptat. Unele dintre plecările voluntare recente de la vârf ale altor lideri din partid, cel mai cunoscut dintre aceștia fiind Gheorghe Piperea, sunt corelate și cu ceea ce sursele descriu drept poziția net anti-europeană și pro-rusă a lui Dan Dungaciu, proaspătul prim-vicepreședinte AUR.

„Dan Dungaciu a reapărut public cam odată cu Călin Georgescu, iar ideile lor, care vehiculează în termeni prețioși de fapt niște teorii ale conspirației, fac rău credibilității AUR, mai ales celei internaționale”, a spus una dintre surse. Omul din AUR a amintit că Piperea s-a opus și atașării prea mari a partidului de imaginea și concepțiile lui Georgescu, imagine și idei care acum, susține omul din AUR, continuă prin prezența sporită a lui Dungaciu. „Dungaciu nu e un conservator, e un influencer”, a afirmat unul dintre oamenii din AUR, explicând ce se întâmplă, în opinia sa.

Ce a spus Dungaciu despre căderea comunismului

În emisiunea recentă a lui Marius Tucă, Dan Dungaciu a pornit răspunsul său de la 1989-1990, anii căderii comunismului. El a dat exemplul reunificării Germaniei și al prăbușirii regimului Ceaușescu în România. Politicianul a spus că trecerea țărilor din fostul „lagăr socialist” la democrație a fost posibilă doar pentru că „Gorbaciov și-a trădat aliații și a spus: nu-mi pasă ce vreți voi”. „Ceaușescu spunea despre Gorbaciov că e un trădător și într-un fel așa era”, a afirmat Dungaciu.

Conform opiniei prim-vicepreședintelui AUR, nu cetățenii țărilor comuniste au spus: nu mai vrem să trăim așa, ci doi președinți, cel al URSS și al SUA, i-au forțat să schimbe lumea, așa cum doreau cei doi.

„Trump negociază Ucraina și o lasă rușilor”

După același model al deciziilor celor mari pe deasupra capetele oamenilor, prin care Dan Dungaciu explică mișcările istorice, Donald Trump și Vladimir Putin s-au înțeles astăzi în privința Ucrainei, susține prim-vicepreședintele AUR.

„Trump negociază Ucraina și o lasă rușilor. Așa cum Gorbaciov a dat nemților RDG-ul. În esență e cam același lucru”, a spus Dungaciu.

Tucă: Sunteți convins că au hotărât asta în Alaska?

Dungaciu, AUR: Poate peste 50 de ani o să aflăm că Alaska a fost a doua Yalta.

Dungaciu a spus că speră ca oamenii să se lămurească mai repede de jumătate de secol care a fost adevărata înțelegere Trump-Putin din Alaska.

Liderul AUR crede că UE „are doar buget”

O altă convingere a proaspătului prim-vicepreședinte AUR, Dan Dungaciu, este că „Israelul o să atace Iranul și America va proteja Israelul”.

În privința Europei, pe parcursul emisiunii, Dungaciu a spus că Uniunea Europeană este „ridicolă”, că americanii râd de europeni”. UE este doar „un buget” și „nu are nicio idee”. Politicianul a spus că orice încercare de unificare politică sau militară este, de fapt, împotriva cetățenilor europeni. „Nu ne asigură că Rusia nu ne va ataca”. „Toate deciziile se vor muta la Bruxelles” și „românii vor deveni niște pioni de trei surcele”, a conchis Dan Dungaciu.