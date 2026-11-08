A fost deschisă linia electrică ce conectează direct Republica Moldova la rețeaua europeană. „Dependența de energia rusească s-a încheiat”

Republica Moldova a inaugurat duminică Linia Electrică Aeriană de 400 kV Vulcănești – Chișinău, care conectează direct țara la rețeaua europeană.

Până la construcția acestei linii, Republica Moldova depindea aproape în totalitate de tranzitul de energie electrică prin nodul energetic de la Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES), aflată în regiunea transnistreană.

Noua linie permite transportul direct al energiei electrice din România și de pe piața europeană către Chișinău, ocolind complet regiunea transnistreană.

LEA Vulcănești – Chișinău reprezintă cea mai importantă investiție în infrastructura de transport al energiei electrice din R. Moldova din ultimele decenii, arată Ministerul Energiei de la Chișinău. Odată pusă în funcțiune, linia electrică va putea transporta peste 50% din consumul de energie electrică al țării și va permite importul energiei din România și de pe piața europeană fără tranzitarea nodului energetic de la MGRES din regiunea transnistreană, consolidând astfel securitatea energetică și independența R. Moldova.

„Linia independenței”, construită cu bani de la Banca Mondială

Linia electrică Vulcănești–Chișinău are o lungime de aproximativ 158 de kilometri și creează o rută suplimentară pentru transportul energiei electrice din România către centrul țării, fără tranzitarea nodului de la Cuciurgan. Este o alternativă la linia Vulcănești–Moldgres–Chișinău, singura prin care se importa electricitate în R. Moldova, iar segmentul care trece prin regiunea transnistreană reprezenta o vulnerabilitate pentru securitatea țării, potrivit Radio Moldova.

Lucrările au început în aprilie 2024, iar darea în folosință a fost amânată de mai multe ori. Construcția liniei s-a încheiat în noiembrie 2025, iar stația de la Vulcănești a fost finalizată în iunie 2026.

Costul total este de aproximativ 61 de milioane de euro, dintre care 27 de milioane pentru construcția liniei, printr-un împrumut al Băncii Mondiale.

La evenimentul desfășurat duminică a fost prezentă inclusiv comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, alături de președinta R. Moldova, Maia Sandu, și ministrul Energiei , Dorin Junghietu, relatează Ziarul de Gardă.

Ministrul energiei Dorin Junghietu:

„Bine ați venit la stația electrică Chișinău, un exemplu despre cum construim Moldova europeană, cu un sistem energetic sigur și cu infrastructură care oferă țării puterea de a decide pentru sine. Pentru Republica Moldova, securitatea energetică înseamnă lumină în case, dar și libertatea de a lua decizii fără teama că cineva va folosi energia pentru a-și impune voința sa”.

Președinta Maia Sandu:

„În primii 30 de ani de independență, R. Moldova a investit prea puțin în interconexiuni energetice, iar dependența ne-a costat. De fiecare dată când Moldova îndrăznea să aleagă altceva decât își dorea Moscova, eram amenințați că vom rămâne fără lumină și căldură”.

„Linia Vulcănești–Chișinău ne oferă o rută suplimentară pentru transportul energiei electrice și reduce riscurile de deconectare. (…) Am reușit să rezolvăm o problemă majoră: nimeni nu ne mai poate șantaja, stinge lumina și închide căldura”.

Comisara europeană Marta Kos: