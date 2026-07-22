A fost găsită epava avionului care a schimbat regulile în aviație

La aproximativ 74 de ani de la prăbușirea în apă a unui avion al companiei Pan American Airways în largul coastei Puerto Rico, o echipă de căutare a anunțat că a descoperit epava acestuia pe fundul oceanului, transmite Reuters.

Fundația Air/Sea Heritage și alte organizații, printre care și echipa serialului „Expedition Unknown” de la Discovery Channel, au găsit luna trecută epava avionului Pan Am „Clipper Endeavor” pe fundul Oceanului Atlantic, în largul coastei de nord a Puerto Rico, a anunțat marți Discovery.

Aeronava Douglas DC-4 s-a rupt în două secțiuni și s-a oprit pe fundul oceanului la scurt timp după decolarea din Puerto Rico, pe 11 aprilie 1952, având la bord 64 de pasageri și cinci membri ai echipajului.

Deși toți cei aflați la bord au supraviețuit impactului inițial, doar 12 pasageri și cinci membri ai echipajului au fost salvați, restul pierzându-și viața.

Dezastrul a dus la reforme radicale în domeniul aviației, odată cu introducerea instrucțiunilor de siguranță înainte de zbor și a demonstrațiilor privind procedurile de urgență.

„Suntem cu toții uimiți și încântați de această descoperire, dar și copleșiți de respect când ne amintim ce s-a întâmplat în acel loc cu atât de mult timp în urmă”, a declarat Russ Matthews, președintele Fundației Air/Sea Heritage.

Căutarea, la care a participat compania Deep Sea Vision, a folosit un sonar de înaltă rezoluție, epava fiind găsită la aproape 600 de metri sub suprafața Oceanului Atlantic.

Căutarea a implicat, de asemenea, utilizarea unor drone subacvatice autonome și a pus capăt misterului legat de locul în care s-a scufundat aeronava.

Foto: Igor Akimov | Dreamstime.com