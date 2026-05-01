A fost găsită statueta Oscar a regizorului Pavel Talankin, anunță Lufthansa după episodul din New York: „Suntem în contact direct”

Compania aeriană germană Lufthansa a anunțat că statueta Oscar a regizorului de origine rusă Pavel Talankin a fost găsită și se lucrează pentru a ajunge „cât mai repede posibil” înapoi în posesia artistului, transmite Reuters.

Talankin, care în martie 2026 a fost premiat cu Oscar pentru documentarul său „Mr Nobody Against Putin”, avea statueta în bagajul de mână, însă personalul de securitate de la aeroportul din New York, unde urma să se îmbarce într-un zbor spre Germania, l-a obligat să o predea ca bagaj de cală.

Reprezentanții Lufthansa l-au ajutat pe regizor să împacheteze trofeul într-o cutie, deoarece acesta nu avea bagaj de cală.

David Borestein, co-regizor al documentarului, a povestit că personalul de securitate i-a spus lui Talankin că statueta, cu o greutate de circa 3,8 kilograme, reprezintă o potențială amenințare de securitate.

„Putem confirma că statueta Oscar a fost localizată și se află în siguranță în grija noastră la Frankfurt. Suntem în contact direct cu oaspetele pentru a aranja returnarea sa personală cât mai repede posibil”, a declarat un purtător de cuvânt al Lufthansa.

„Oscarul ar putea fi folosit ca armă”

„Regretăm sincer inconvenientele cauzate și i-am cerut scuze proprietarului. Gestionarea atentă și sigură a bunurilor oaspeților noștri este de cea mai mare importanță pentru noi. O analiză internă a circumstanțelor este în curs de desfășurare”, a mai spus reprezentantul companiei germane.

Borestein povestise pe Instagram că un agent al Administrației americane pentru securitatea transporturilor (TSA) „l-a oprit pe Talankin și i-a spus că Oscarul ar putea fi folosit ca armă”.

„Pavel nu avea o geantă pentru check in, așa că TSA a pus Oscarul într-o cutie”, mai spusese Borestein.

Joi, după ce a ajuns în Germania, Talankin a declarat pentru revista online Deadline.com că nu înțelege cum ar putea fi considerată statueta Oscar o potențială armă.

Regizorul a spus că, în zboruri anterioare, cu diverse companii aeriene, zburase cu statueta „în cabină și nu a existat niciodată niciun fel de problemă”.

